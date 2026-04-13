L'étude DOORwaY90 a atteint ses critères d'évaluation coprimaires prédéterminés, obtenant un taux de réponse globale maximal de 99 %

WOBURN, Massachusetts, 13 avril 2026 /CNW/ - Sirtex Medical (« Sirtex »), un chef de file de la fabrication de solutions d'oncologie interventionnelle et d'embolisation, annonce aujourd'hui les résultats à 12 mois de l'étude DOORwaY90, le premier essai pivot, prospectif et multicentrique aux États-Unis de radiothérapie interne sélective par Y-90 utilisant la dosimétrie de partition chez les patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable.

L'étude DOORwaY90 a satisfait à ses critères d'évaluation coprimaires prédéterminés, démontrant un taux de réponse complète de 90 % et un taux de réponse global maximal de 99 %, tel qu'évalué par un examen central indépendant en aveugle. Tous les patients évaluables ont répondu au traitement, ce qui a donné lieu à un contrôle tumoral local à 100 % - l'un des résultats de réponse les plus élevés dans le traitement par Y-90. Les réponses ont été durables, 75 % ayant duré au-delà de six mois et une durée médiane de 295 jours, ce qui renforce le potentiel des microsphères de résine SIR-Spheres Y-90 à produire des réponses tumorales soutenues tout en préservant la fonction hépatique.

Fait important, plus de 95 % des patients ont maintenu une fonction hépatique stable après 12 mois, soulignant la capacité de dosimétrie personnalisée à obtenir une réponse tumorale agressive sans compromettre la réserve hépatique.

Ces résultats ont été présentés sous forme de présentation orale tardive à l'assemblée annuelle de la Society of Interventional Radiology (SIR), à Toronto, au Canada.

« Ces résultats à 12 mois démontrent la cohérence de la réponse atteignable avec une dosimétrie personnalisée », déclare le Dr Armeen Mahvash, radiologue interventionnel au MD Anderson Cancer Center et co-chercheur principal de l'étude DOORwaY90. « Les taux élevés de réponse complète, la durabilité et la préservation de la fonction hépatique observés dans cette étude donnent aux médecins une confiance accrue dans l'utilisation de la radioembolisation comme véritable option de traitement hépatique. »

« Ces résultats relèvent le niveau de ce que les médecins peuvent attendre de la thérapie par Y-90 », déclare Matt Schmidt, chef de la direction de Sirtex Medical. « Avec un taux de réponse global de 99 % et un contrôle tumoral de 100 %, DOORwaY90 démontre que la dosimétrie personnalisée avec SIR-Spheres peut générer des résultats qui remettent en question les approches conventionnelles et élargissent le champ des possibles dans les thérapies hépatiques pour les patients atteints d'un CHC non résécable. »

Les microsphères de résine SIR-Spheres Y-90 sont le seul traitement par radioembolisation approuvé par la FDA dans le traitement du cancer colorectal métastatique du foie et du CHC non résécable aux États-Unis.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur SIR-Spheres et des conseils sur l'intégration de la dosimétrie personnalisée à la pratique clinique, veuillez communiquer avec Sirtex à l'adresse [email protected].

À propos des SIR-Spheres

Les microsphères de résine SIR-Spheres® Y-90 sont indiquées pour le contrôle tumoral local du carcinome hépatocellulaire (CHC) non résécable chez les patients sans invasion macrovasculaire, cirrhose de Child-Pugh A, fonction hépatique bien compensée et bon état de performance. Elles sont également indiquées pour le traitement des tumeurs hépatiques métastatiques non résécables d'un cancer colorectal primaire avec une chimiothérapie intra-artérielle hépatique adjuvante à base de floxuridine (FUDR).

Attention : La loi fédérale des États-Unis restreint la vente de ce dispositif par ou sur l'ordre d'un médecin. Les effets secondaires courants comprennent les douleurs abdominales, les nausées et la constipation. Consultez le site www.sirtex.com/sir-spheres/risks_adverse-events pour obtenir une liste complète des effets secondaires, des mises en garde et des précautions.

À propos de Sirtex

Sirtex Medical est une entreprise mondiale de soins de santé axée sur l'avancement des thérapies mini invasives contre le cancer et l'embolisation. Avec des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Asie, Sirtex fournit des solutions innovantes d'oncologie interventionnelle et d'embolisation aux médecins et aux patients du monde entier. Pour plus d'informations, consultez le site www.sirtex.com.

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SOURCE Sirtex Medical Inc.

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