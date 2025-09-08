L'élargissement des indications augmente l'accès au traitement du cancer du foie en Europe et dans les territoires où s'applique le marquage CE.

WOBURN, Massachusetts, 8 septembre 2025 /CNW/ - Sirtex Medical (« Sirtex ») , un important fabricant de solutions d'oncologie interventionnelle mini-invasives, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une approbation élargie de marquage CE pour les microsphères en résine SIR-Spheres® Y-90 pour le traitement des patients atteints d'un cancer du foie. Grâce à cet élargissement, l'admissibilité couvre maintenant les métastases hépatiques primaires et secondaires, ce qui améliore l'accès des patients à un traitement bien établi et ciblé.

« Cette étape importante va au-delà de l'approbation réglementaire - il s'agit de redonner espoir aux patients confrontés à certains des diagnostics de cancer les plus difficiles et de leur proposer des options », a déclaré Matt Schmidt, chef de la direction de Sirtex Medical. « En élargissant l'accès à SIR-Spheres®, nous veillons à ce qu'un plus grand nombre de personnes puissent bénéficier d'un traitement bien toléré au moment où elles en ont le plus besoin. »

La radio-embolisation, également connue sous le nom de radiothérapie interne sélective (SIRT), apporte l'yttrium-90 directement aux tumeurs par l'artère hépatique, ce qui permet une dose élevée de rayonnement ciblé visant à réduire au minimum l'impact sur les tissus sains environnants.

« La radio-embolisation Y-90 a depuis longtemps démontré sa valeur clinique dans la prise en charge de tumeurs hépatiques complexes », a déclaré Prof. Dr. Med. Jens Ricke, directeur de la clinique et de la polyclinique de la radiologie à l'hôpital universitaire Ludwig-Maximilians à Munich, en Allemagne. « Grâce au marquage CE élargi, un plus grand nombre de patients auront accès à un traitement qui peut prolonger la vie, améliorer la qualité de vie et offrir de l'espoir lorsque d'autres traitements pourraient ne plus être efficaces. »

L'élargissement du marquage CE fait suite à un examen approfondi des données cliniques démontrant l'innocuité et l'efficacité de SIR-Spheres® dans diverses métastases hépatiques. Cette étape importante, combinée à l'approbation récente par la FDA des microsphères en résine SIR-Spheres® Y-90 pour le traitement des HCC irrésécables aux États-Unis, souligne la reconnaissance mondiale croissante de SIR-Spheres® en tant que thérapie différenciée et polyvalente, et renforce l'engagement de Sirtex à faire progresser l'oncologie interventionnelle dirigée vers le foie.

À propos de SIR-Spheres® en Europe

Les microsphères en résine Y-90 de SIR-Spheres® sont indiqués pour le traitement des maladies ci-après :

Carcinome hépatocellulaire (HCC) irrésécable, ou

Tumeurs hépatiques métastatiques irrésécables provenant du cancer colorectal primitif (mCRC) chez les patients réfractaires ou intolérants à la chimiothérapie, ou

Cholangiocarcinome intrahépatique irrésécable (iCCA), ou

Métastases hépatiques par tumeurs neuroendocrines (mNET), ou

Autres métastases hépatiques

Mise en garde : Pour obtenir la liste complète des indications, contre-indications, effets secondaires, mises en garde et précautions, consultez les Instructions d'utilisation.

À propos de Sirtex

Sirtex Medical est une entreprise mondiale de soins de santé qui se concentre sur l'amélioration des thérapies anticancéreuses mini-invasives avec embolisation dirigées vers le foie. Avec des bureaux aux États-Unis, en Australie, en Europe et en Asie, Sirtex propose aux médecins et aux patients du monde entier des solutions innovantes mini-invasives d'oncologie interventionnelle et d'embolisation. Pour en savoir plus, consultez le site www.sirtex.com .

