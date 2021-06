L'ÉTS, premier établissement universitaire montréalais à atteindre la carboneutralité

MONTRÉAL, le 16 juin 2021 /CNW Telbec/ - Alors que sa carboneutralité était initialement envisagée pour 2030, l'ÉTS a pu atteindre cet objectif ambitieux dès cette année grâce à un système unique et novateur qui lui permet non seulement de compenser son empreinte via l'achat de crédits carbone certifiés Gold Standard, mais en plus, d'investir dans des projets de recherche visant la réduction des émissions de GES.

Dans la foulée du mouvement mondial La Planète s'invite à l'université, l'ÉTS s'était engagée en mars 2019 à produire son bilan carbone et à se désinvestir des énergies fossiles. Tendre vers la carboneutralité était une promesse conséquente avec les valeurs de l'ÉTS et sa détermination à prendre une part active dans la lutte contre les changements climatiques.

Bref retour en arrière

Exprimant la volonté de l'ÉTS à diminuer son empreinte carbone, François Gagnon, directeur général de l'établissement, signait en septembre 2019 la déclaration d'urgence climatique, prenant de ce fait trois engagements structurants :

Atteindre la carboneutralité pour 2030, ou 2050 au plus tard;

Mobiliser davantage de ressources pour la recherche axée sur les mesures pour remédier aux changements climatiques et faciliter le développement de compétences;

Accroître l'accès à l'éducation relative à l'environnement et au développement durable dans les programmes d'études, sur le campus et dans les programmes de sensibilisation des communautés.

Plus qu'une signature symbolique, ce geste s'est voulu l'incarnation d'une mise en commun des forces, et des initiatives de tous les membres de la communauté de l'ÉTS au profit d'un changement social profond et durable.

La carboneutralité en trois temps

Mesurer : l'ÉTS a dressé l'inventaire de ses émissions de GES pour l'année 2018-2019 sous la supervision de la professeure Annie Levasseur , experte mondiale dans la mesure de l'impact des changements climatiques.



Réduire : l'ÉTS est le campus le plus efficace énergétiquement au Québec depuis des décennies et développe constamment de nouveaux projets de récupération et d'efficacité énergétique. Les futurs développements immobiliers de l'ÉTS seront conçus en visant la carboneutralité.



Compenser : l'ÉTS a développé un système de compensation unique à grande valeur ajoutée par le biais de actions suivantes :



Achat de crédits carbone rencontrant les plus hauts standards de qualité au monde (certification Gold Standard) avec l'OBNL Planetair, classé numéro 1 dans le domaine de la vente de crédits carbone par Protégez-vous en 2020;



Création du Fonds de recherche ÉTS sur les changements climatiques (FRECC) qui financera des projets de recherche en technologies de réduction et d'adaptation aux changements climatiques ainsi qu'en mesure et en modélisation. Le premier appel à projets du FRECC sera lancé le 16 juin 2021;



Création du produit Planetair+ÉTS. Cette collaboration unique avec l'organisme nous permettra d'investir dans l'avenir par la recherche appliquée permettant de développer des technologies de réduction encore plus efficaces puisque 20 % des ventes du produit sera remis en donation dans le FRECC. Ce produit sera accessible à tout client qui souhaite faire de la compensation carbone.

Les expertises riches et variées des chercheurs de l'ÉTS en matière de lutte contre les changements climatiques nous stimulent à innover et à nous positionner comme leader dans le domaine. Nous nous sommes engagés et nous tenons promesse.

Plus d'information sur le produit Planetair+ÉTS : https://planetair.ca/portfolio/planetairets/

