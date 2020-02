L'Ethisphere Institute reconnaît BMO comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde pour une troisième année d'affilée

MONTRÉAL, le 25 févr. 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a été reconnu par l'Ethisphere Institute, un chef de file mondial de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques, comme l'une des entreprises les plus éthiques au monde (World's Most Ethical Companies) et ce, pour la troisième année d'affilée. BMO est l'une des trois organisations canadiennes et l'une des quatre banques au monde, ainsi que la seule banque au Canada à figurer à ce palmarès, un témoignage de l'engagement de la Banque envers le leadership fondé sur des valeurs et des pratiques d'affaires éthiques.

« BMO est motivé par une seule et même raison d'être : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, a déclaré Darryl White, chef de la direction, BMO Groupe financier. Au cœur de notre engagement, nous sommes guidés par nos valeurs et, depuis longtemps, par la conviction que les sociétés sont au service non seulement des actionnaires, mais aussi des collectivités que nous servons, de nos clients, de nos fournisseurs et de nos employés. Notre réussite se mesure par la façon dont nous gagnons et conservons la confiance de toutes nos parties prenantes. Cette reconnaissance d'Ethisphere est une indication précieuse de notre performance et nous incite à continuer à progresser. »

Selon Ethisphere, le prix de 2020 reconnaît les entreprises dont les employés et les dirigeants travaillent avec diligence pour construire un programme de classe mondiale et faire progresser un environnement défini par l'intégrité. C'est une affirmation du leadership des entreprises qui contribuent au mieux-être de tous. Ce prix souligne l'importance continue de la culture et un changement dans la raison d'être des sociétés qui illustrent l'importance accrue des parties prenantes et de la durabilité.

« Félicitations à tous les employés de BMO pour avoir mérité cette reconnaissance, a déclaré Timothy Erblich, chef de la direction d'Ethisphere. C'est le moment de reconnaître les dirigeants qui travaillent à faire progresser les cultures d'entreprise définies par l'intégrité et de souligner les efforts des entreprises qui contribuent aux impératifs sociétaux plus larges et au mieux-être de tous. »

L'approche de BMO visant à promouvoir une culture éthique repose sur son engagement à agir de manière responsable et à devenir un puissant outil de promotion du bien social. Être une banque responsable, c'est mesurer les conséquences de chaque décision, partout où BMO exerce ses activités. Au cours de ses 203 ans d'existence, la Banque a adopté une culture préconisant la construction de collectivités plus solides, la protection de l'environnement, la promotion de la diversité et de l'inclusion au sein de ses équipes et de ses collectivités, ainsi que l'avancement du bien-être socio-économique.

En juin 2019, BMO dévoilait des engagements liés à sa raison d'être visant à doubler les bonnes actions pour une économie florissante, un avenir durable et une société inclusive.

Parmi ces engagements, on note le doublement de la mobilisation du financement durable de la Banque à 400 milliards de dollars d'ici 2025. Cela comporte la gestion des investissements des clients visant des objectifs de durabilité et la mobilisation de 150 milliards de dollars en capital pour les entreprises cherchant à obtenir des résultats durables.

BMO s'est de plus engagée à doubler son soutien aux petites entreprises en augmentant ses prêts aux petites entreprises au Canada à 10 milliards de dollars, en augmentant les prêts aux États-Unis pour atteindre 80 000 clients et en doublant son soutien aux femmes entrepreneurs, soutien qui était déjà le plus important du secteur.

Au-delà de ces initiatives, BMO poursuit son engagement envers la diversité en estimant que chacun est responsable de la création d'une culture inclusive. L'accent mis par BMO sur la diversité et l'inclusion l'a aidée à atteindre des résultats importants :

41,1 pour cent des postes de la haute direction sont occupés par des femmes;

35,7 pour cent des postes indépendants au sein du conseil d'administration sont occupés par des femmes;

plus du quart des postes de haute direction sont occupés par des personnes de couleur ou issues d'une minorité;

l'engagement de la Banque envers la diversité s'aligne sur sa quête d'occasions commerciales durables, tel son engagement de prêt de trois milliards de dollars en nouveaux fonds à des entreprises dirigées par des femmes.

BMO ajoute la reconnaissance qu'elle obtient comme une des entreprises les plus éthiques au monde à une liste croissante de réalisations notables cette année, notamment :

Première place au classement de la satisfaction client pour les conseils des banques de détail au Canada de J.D. Power pour 2020

de J.D. Power pour 2020 Classement CDP 2020 pour l'action et la transparence en matière de durabilité environnementale

Banque nord-américaine la mieux classée au classement des 100 sociétés les plus durables au monde de Corporate Knights de 2020

Indice d'égalité des sexes de Bloomberg (2020) pour la cinquième année d'affilée

Meilleurs employeurs pour la diversité (États- Unis) de Forbes pour 2020

Pour plus d'informations sur les engagements de BMO en faveur du bien social, veuillez consulter notre Rapport de durabilité 2019.

Méthodologie et notation

L'évaluation des entreprises les plus éthiques au monde, qui se fonde sur le cadre de travail Ethics Quotient® de l'Ethisphere Institute, comprend plus de 200 questions sur la culture, les pratiques environnementales et sociales, les activités d'éthique et de conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives pour soutenir une chaîne de valeur solide. Le processus sert de cadre opérationnel pour capturer et codifier les meilleures pratiques des organisations à travers les secteurs d'activité et dans le monde entier. Les meilleures pratiques et les idées des lauréats de 2020 seront publiées dans un rapport et une webdiffusion en mars et avril de cette année.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 852 milliards de dollars au 31 octobre 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de l'Ethisphere Institut

L'Ethisphere Institute® est le leader mondial de la définition et de la promotion des normes en matière de pratiques d'affaires éthiques qui alimentent le caractère corporatif, la confiance du marché et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie d'évaluation et de définition des normes éthiques de base fondée sur des données qui aident les organisations à améliorer leur caractère corporatif et à évaluer et à améliorer leur culture. Ethisphere honore les réalisations exceptionnelles par le biais de son programme de reconnaissance des entreprises les plus éthiques au monde et réunit une communauté d'experts du secteur par l'entremise du Business Ethics Leadership Alliance (BELA), un regroupement pour le leadership en éthique des affaires. Pour en savoir plus sur Ethisphere, consultez le site https://ethisphere.com.

