MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Dans une décision historique, le département des Services publics de l'État de New York a modifié aujourd'hui sa Norme sur l'énergie propre (Clean Energy Standard) afin d'accélérer le processus de décarbonation du système électrique de l'État. Ce faisant, les autorités de New York reconnaissent que toutes les formes d'hydroélectricité, y compris celle du Québec, sont des sources d'énergie propres et renouvelables qui peuvent aider l'État à atteindre ses cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES).

La décision d'aujourd'hui ajoute une catégorie additionnelle (Tier 4) à la Norme sur l'énergie propre. L'hydroélectricité produite par des installations existantes, qui est comprise dans cette nouvelle catégorie, est admissible à des crédits d'énergie renouvelable lorsqu'elle est livrée directement à la Ville de New York.

L'État de New York s'est fixé des objectifs de décarbonation qui comptent parmi les plus ambitieux aux États-Unis : se doter d'approvisionnements électriques renouvelables à 70 % d'ici 2030 et 100 % renouvelables d'ici 2040. Cependant, le sud de l'État est actuellement alimenté par des énergies fossiles à hauteur d'environ 70 %. Avec la fermeture de la centrale nucléaire d'Indian Point, prévue pour 2021, le pourcentage des besoins en électricité qui seraient comblés en brûlant des combustibles fossiles passerait à 86 %.

Actuellement, en raison de contraintes de transport, Hydro-Québec est seulement en mesure de livrer de l'électricité dans le nord de l'État de New York, qui bénéficie déjà d'une forte proportion d'énergie renouvelable. La décision d'aujourd'hui permettra de concrétiser les avantages, sur les plans de l'environnement et de la fiabilité, d'une nouvelle interconnexion entre le système hydroélectrique du Québec et le réseau qui alimente la ville de New York.

« Nous sommes très encouragés par cette décision, de dire Sophie Brochu, pdg d'Hydro-Québec. Nous contribuons déjà à la décarbonation de l'État grâce à nos exportations d'énergie propre. Avec une nouvelle interconnexion, toutefois, nous pourrons jouer un rôle accru dans la décarbonation de la Ville de New York, d'abord en livrant un volume important d'énergie propre pour remplacer les combustibles fossiles, puis en fournissant une source d'équilibrage pour les installations éoliennes et solaires qui verront le jour dans l'État. »

Un appel de propositions qui vise les énergies renouvelables de la nouvelle catégorie sera lancé d'ici 60 jours. Hydro-Québec entend y participer et offrira un soutien sans réserve aux New-Yorkais dans l'atteinte de leurs objectifs de décarbonation.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Gary Sutherland, Hydro-Québec, 514-289-5005

Liens connexes

www.hydroquebec.com