L'établissement de détention New Carlisle : une menace pour la sécurité de toutes et de tous

NEW CARLISLE, QC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Ce matin, dans le cadre d'une manifestation tenue devant l'établissement de détention provincial de New Carlisle, le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec-CSN a de nouveau manifesté son impatience face à l'état de délabrement de cette bâtisse.

« Ce n'est pas la première fois que le Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec-CSN (SAPSCQ-CSN) attire l'attention de la population sur l'établissement de détention de New Carlisle. Construit en 1964, celui-ci est vétuste et très mal en point. Il ne répond plus aux normes carcérales actuelles et, conséquemment, il aurait grand besoin de rénovations majeures, dénonce Mathieu Lavoie, président du syndicat. Dans son état actuel, le bâtiment menace la sécurité de la population, particulièrement celle des agentes et des agents correctionnels (ASC) de l'établissement, et constitue également une menace pour la santé et la sécurité au travail des salarié-es. Voilà pourquoi les ASC exigent une réfection majeure de l'établissement, un plan de match concret et un échéancier clair lié au projet. »

« La Société québécoise des infrastructures (SIQ), qui gère le bâtiment, est bien au courant de la situation. Malgré tout, le dossier traîne. À deux reprises, en 2019 et en 2023, des détenus ont saccagé des secteurs qui ne sont plus utilisables. Des sections de tuyaux en métal ont même été arrachées des installations, ce qui représente un danger pour la sécurité physique des ASC dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement doit agir rapidement afin de corriger ces problèmes criants », ajoute Serge St-Pierre, président du Conseil central de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine-CSN.

« Nous sommes en présence d'un grave problème de santé et de sécurité au travail et le gouvernement ne semble pas pressé d'y remédier. Il a pourtant une obligation en vertu de la loi qu'il vient lui-même de moderniser. Vu l'ampleur des travaux à réaliser, nous demandons un échéancier clair et un plan de match concret pour l'ensemble du bâtiment, et ce, dans les meilleurs délais », conclut Caroline Senneville, présidente de la CSN.

À propos

Le SAPSCQ-CSN est un syndicat autonome affilié à la Fédération des employées et employés de services publics de la Confédération des syndicats nationaux depuis 2006. Il représente plus de 2 800 agentes et agents de la paix en services correctionnels, répartis dans 18 établissements de détention partout au Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

