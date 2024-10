L'Estrie aura un nouveau centre de tri des matières recyclables en 2028 : Éco Entreprises Québec lance un appel de propositions pour sa construction

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Éco Entreprises Québec (ÉEQ) lance un appel de propositions pour la conception, la construction et l'opération d'un nouveau centre de tri desservant la région de l'Estrie.

L'ouverture de cette nouvelle infrastructure est prévue en janvier 2028. Celle-ci devra répondre aux besoins de la région et mettre en pratique les meilleurs standards de l'industrie afin d'assurer la qualité continue du tri et des matières récupérées.

L'ouverture attendue d'un nouveau centre de tri en Estrie viendra répondre aux défis posés par l'expansion nécessaire des capacités de tri pour soutenir la démarche de Éco Entreprises Québec. Cela contribuera également à l'atteinte des objectifs ambitieux que s'est donné le Québec.

Dans le but d'assurer la continuité du tri des matières récupérées d'ici l'ouverture de ce futur centre de tri, Éco Entreprises Québec signera sous peu des ententes contractuelles avec des centres de tri de la région. Des annonces seront faites prochainement à ce sujet.

Faits saillants

Pour la réalisation de ce mandat, Éco Entreprises Québec s'est muni des services de GCM Enviro Synergies pour l'appuyer dans l'appel de propositions.

Les entreprises doivent signifier leur intérêt à soumettre une proposition en envoyant un courriel à cette adresse : [email protected] . À la suite de l'expression de cet intérêt, GCM Enviro Synergies leur fera parvenir les documents requis par la plateforme Procore .

. À la suite de l'expression de cet intérêt, GCM Enviro Synergies leur fera parvenir les documents requis par la plateforme . Une période de questions sera allouée et les soumissionnaires devront déposer leur proposition avant le 1 er avril 2025 à 16 heures.

avril 2025 à 16 heures. Les entreprises soumissionnaires devront démontrer qu'elles détiennent ou sont locataires à long terme d'un terrain dans la région de l'Estrie - ou limitrophe à celle-ci - avec un zonage autorisant ce type d'usage. Elles devront aussi démontrer leur capacité à financer, à construire et à opérer un tel centre de tri ainsi que leur expertise dans le domaine.

Éco Entreprises Québec entend établir un partenariat durable reflétant ses obligations accrues découlant de la responsabilité élargie des producteurs (REP).

Éco Entreprises Québec met tout en œuvre pour permettre à la population québécoise de récupérer plus et mieux, assurer une seconde vie aux matières recyclables et contribuer à l'économie circulaire à l'échelle de tout le territoire. En vertu de la REP, les entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés au Québec sont responsables de la gestion de ceux-ci en fin de vie par l'entremise de Éco Entreprises Québec et financent l'entièreté des couts de la collecte sélective au Québec.

Rappelons à cet égard que pour financer la collecte sélective, un bonus est accordé aux entreprises dont les emballages sont recyclables, tandis que celles dont le produit est suremballé ou dont l'emballage n'est que peu ou pas recyclable doivent payer un malus en supplément au tarif établi chaque année.

Citation

« C'est un grand changement que s'apprête à vivre le Québec en lien avec la modernisation de la collective sélective. À titre de grand maître d'œuvre, Éco Entreprises Québec travaille ardemment à rendre notre système de collecte sélective plus performant et la construction de ce nouveau centre de tri constituera une étape clé pour la région estrienne. Nous attendons avec intérêt les propositions des entreprises soumissionnaires qui souhaitent joindre leurs forces aux nôtres pour favoriser l'économie circulaire. »

-- Maryse Vermette, présidente-directrice générale de Éco Entreprises Québec

