L'espérance de vie au Québec revient à son niveau prépandémique et atteint 83 ans en 2021

Contrairement à ce qui s'observe au Québec, l'espérance de vie de 2021 n'est pas revenue au niveau de 2019 dans la majorité des pays pour lesquels des données sont disponibles. Avant la pandémie, on observait déjà un léger ralentissement de la croissance de l'espérance de vie au Québec, mais il était plus marqué dans le reste du Canada, et plus encore aux États-Unis. L'avantage du Québec par rapport à ses voisins en matière d'espérance de vie s'est donc accru au cours des dernières années. L'écart entre le Québec et les États-Unis, qui était d'environ 2 ans en 2001, est passé à 4 ans en 2019, et il s'est creusé davantage avec la pandémie pour atteindre 6 ans en moins aux États-Unis, selon l'estimation provisoire de 2021.

Une surmortalité de 4,5 % au Québec depuis le début de la pandémie

Les différentes autorités ne comptabilisant pas les causes de décès liées à la COVID-19 de la même façon, l'analyse de la surmortalité s'est imposée comme l'approche permettant la meilleure comparaison des conséquences sanitaires de la pandémie. Cette approche, qui compare le nombre de décès normalement attendu à celui réellement observé, nous permet de constater que la surmortalité nette s'établit à 4,5 % au Québec entre le début de la pandémie et le 12 mars 2022, soit environ 6 400 décès de plus qu'attendu, toutes causes confondues.

Cette surmortalité nette est inférieure au nombre de décès liés à la COVID-19 qui ont été rapportés pour la même période. Ce résultat peut notamment s'expliquer par le fait que les décès supplémentaires liés à la COVID-19 ont été compensés par un effet de moisson (devancement de certains décès en 2020) et par l'effet protecteur de certaines mesures sanitaires, qui ont pu faire diminuer la mortalité liée à d'autres causes (par exemple la grippe).

Une surmortalité généralement supérieure ailleurs dans le monde

Ailleurs dans le monde, quelques pays ont réussi à éviter tout épisode de surmortalité pendant la pandémie, mais dans la majorité des cas, on enregistre une surmortalité et des baisses d'espérance de vie. On estime que la pandémie a engendré entre 14 et 24 millions de décès excédentaires à l'échelle mondiale depuis le début de la pandémie. Le bilan de surmortalité des États-Unis est largement supérieur à celui du Québec, tandis que celui du reste du Canada, initialement inférieur à celui du Québec, s'en est progressivement rapproché et l'a surpassé en 2021.

Comment interpréter l'espérance de vie?

L'espérance de vie de 2021 représente le nombre moyen d'années qu'une population pourrait s'attendre à vivre si elle était soumise tout au long de sa vie aux conditions de mortalité de l'année 2021. L'espérance de vie à la naissance de 2021 ne représente pas la durée de vie moyenne qu'auront dans les faits les enfants nés en 2021, car cette durée dépendra de l'évolution future de la mortalité.

Pour en savoir plus

De nombreuses données et analyses portant sur les décès et la mortalité au Québec et à plus petite échelle sont disponibles sur le site Web de l'ISQ. Depuis janvier 2022, une nouvelle série de tableaux présentant la surmortalité hebdomadaire au Québec, toutes causes confondues, s'est ajoutée à celle présentant le nombre hebdomadaire de décès. En plus du total, les résultats sont ventilés selon le sexe, le groupe d'âge et le regroupement de régions. Le Bilan démographique du Québec - Édition 2021 présente quant à lui l'analyse des tendances à l'échelle du Québec pour une multitude d'indicateurs liés à la mortalité.

