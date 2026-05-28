L'Espace musée Québecor met en lumière l'artiste contemporaine Jannick Deslauriers

MONTRÉAL, le 28 mai 2026 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, l'Espace musée du siège social de Québecor expose les sculptures poétiques et percutantes de l'artiste Jannick Deslauriers. Adepte des installations grandeur nature, cette créatrice contemporaine se démarque par son travail unique de la matière, en particulier du textile.

« C'est une fierté pour Québecor de mettre de l'avant une artiste accomplie comme Jannick Deslauriers, dont les œuvres s'illustrent ici comme à l'étranger. On ne peut pas rester indifférent devant l'originalité et l'envergure de ses créations, qui s'inspirent du quotidien pour nous faire réfléchir sur la fragilité de la vie et de notre monde. J'espère que beaucoup de gens profiteront de l'occasion pour les admirer », confie Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Jannick Deslauriers : la force et la fragilité des contrastes

Née à Joliette en 1983, Jannick Deslauriers obtient un baccalauréat ès beaux-arts de l'Université Concordia en 2008. Enseignante en arts visuels au cégep Marie-Victorin pendant de nombreuses années, elle poursuit plus tard sa formation à la Yale School of Art au Connecticut, où elle décroche une maîtrise en 2022. La prestigieuse institution lui décerne alors le Susan H. Whedon Award, qui souligne le travail exceptionnel d'un ou une étudiante en sculpture.

En plus de faire partie de la collection permanente du Musée d'art contemporain et du Musée des beaux-arts de Montréal, les installations de Jannick Deslauriers ont été exposées dans plusieurs pays, notamment en Allemagne, en Suisse, en France, aux Émirats arabes unis, en Belgique et en Italie.

Mettant en relief la tension entre ce qui nous fascine et ce qui nous fait peur, ses œuvres nous renvoient à notre propre vulnérabilité en mariant des matériaux lourds comme l'acier à la délicatesse des tissus. Souvent heurtés et sectionnés, les objets au cœur de ses sculptures nous exposent à nos craintes, nos manques, notre mémoire et notre fragilité.

Le public est invité à venir contempler l'exposition jusqu'au 11 septembre prochain.

L'Espace musée Québecor

Situé au 612, rue Saint-Jacques à Montréal, l'Espace musée de Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les œuvres d'artistes québécois. Depuis son inauguration en 2012, il y a été présenté plus d'une trentaine d'expositions et les œuvres de plus de 26 artistes québécois. En parallèle, Québecor soutient de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Fonderie Darling ou encore le Mois musées Montréal.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 11 000 personnes au Canada.

Depuis 1950, sous l'impulsion de son fondateur Pierre Péladeau, l'entreprise a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, Québecor s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

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SOURCE Québecor Média Inc.

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