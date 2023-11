MONTRÉAL, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Québecor est fière d'accueillir au sein de l'Espace musée de son siège social l'incontournable et inoubliable artiste québécois Serge Lemoyne.

« La raison d'être de l'Espace musée Québecor est, d'abord et avant tout, de faire rayonner notre culture en participant à sa démocratisation et à son accessibilité pour toutes et tous. Grâce à cet espace ouvert et accueillant, nos employés, nos visiteurs, mais aussi le public à grande échelle, peuvent découvrir ou redécouvrir les œuvres d'artistes d'ici », nous explique Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor. « Cette vocation me semble en toute cohérence avec celle qui a guidé la vie de Serge Lemoyne. Tout au long de sa carrière, cet artiste a activement travaillé à décloisonner l'art et à anéantir les frontières, entre l'art et la vie, entre l'art et le monde, entre une classe sociale et les autres », ajoute-t-il.

Serge Lemoyne : l'art sans compromis

Au cours de sa vie, Serge Lemoyne a porté d'innombrables chapeaux et s'est exprimé d'autant de façons différentes, dont l'impact exponentiel a durablement marqué la culture et la société québécoise. Fameusement maitre du Happening, occasionnellement politicien, artiste pluridisciplinaire résolument convaincu du côté ludique et de l'omnipotence de l'art, Serge Lemoyne est reconnu par plusieurs historiens de l'art comme l'un des artistes postmodernes québécois les plus audacieux et comme le premier artiste du Pop Art québécois.

Pour Serge Lemoyne, l'art était à la fois une source de perturbation, et, la perturbation, une source intrinsèque de l'art. Il remettait tout en question, des grandes institutions de notre société jusqu'à la définition et au rôle de l'art et de l'artiste. Tous les médiums - sonores, visuels, électroniques, objets du quotidien (allant jusqu'à utiliser la maison familiale comme canevas) - lui servaient à défier l'ordre établit et à questionner son public afin de susciter chez lui une prise de conscience sur la pertinence et la validité de la création dans toutes ses formes.

Cette exposition, représentant fidèlement la très célèbre période Bleu Blanc Rouge de Serge Lemoyne, a été rendue possible grâce à l'expertise et la générosité exceptionnelles de sa commissaire, madame Josée-Lyne Falcone. Elle se tiendra jusqu'au 10 mai 2024 à l'Espace musée Québecor, au 612, rue Saint-Jacques à Montréal.

L'Espace musée Québecor

Situé au 612, rue Saint-Jacques à Montréal, l'Espace musée de Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les œuvres d'artistes québécois. Depuis son inauguration en 2012, il y a été présenté plus d'une trentaine d'expositions et les œuvres de plus de 25 artistes québécois. En parallèle, Québecor soutient de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Fonderie Darling ou encore le Mois musées Montréal.

