L'Espace musée Québecor accueille l'exposition Compter le temps de Louise Robert

MONTRÉAL, le 12 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Québecor est fière de présenter à l'Espace musée de son siège social Compter le temps de Louise Robert, une exposition d'une grande beauté et puissance alliant à la fois peinture et poésie. Reconnue pour représenter en peinture et en mots une manière singulière de traverser le temps, l'artiste nous propose dans ses œuvres une efflorescence de couleurs, de touches, d'empâtements et de griffures. L'exposition, ouverte à tous, sera présentée jusqu'au 21 février 2020.

« Pour nous, l'art est une voix d'expression essentielle dans notre société. Nous nous sommes toujours investis pour faire rayonner le travail et le talent de nos artistes québécois. Avec l'Espace musée Québecor, nous voulions participer à la démocratisation de l'art en créant un espace ouvert à tous qui permettrait au public, à nos employés et aux passants du Vieux-Montréal, de découvrir ou redécouvrir une foule d'œuvres d'artistes d'ici. C'est une fois de plus mission accomplie avec cette exposition d'une grande beauté de l'artiste peintre Louise Robert », a mentionné Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Louise Robert : peindre le temps depuis plus de 40 ans

Peintre autodidacte, pharmacienne de formation, Louise Robert débute sa carrière d'artiste vers le milieu des années 1970. Très tôt dans son parcours, Louise Robert bénéficie d'expositions personnelles ou en duo dans de grandes institutions telles que le Musée d'art contemporain de Montréal (1980), Québec House Gallery, à New York (1983), le Centre culturel canadien, à Paris (1983), le Musée d'art de Joliette (2003) ainsi que la Maison des arts de Laval (2007), en plus de participer à plusieurs expositions collectives au Québec, au Canada et en Europe. Ses œuvres font partie de nombreuses collections particulières et corporatives ainsi que de plusieurs musées, dont le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d'art contemporain de Montréal, le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul et le Musée d'art de Joliette.

Compter le temps sera exposée jusqu'au 21 février 2020 à l'Espace musée Québecor, au 612, rue Saint-Jacques à Montréal. Entrée libre.

L'Espace musée Québecor

Situé au 612, rue Saint-Jacques à Montréal, l'Espace musée de Québecor a pour mission de faire rayonner l'art et les œuvres d'artistes québécois. Depuis son inauguration en 2012, il y a été présenté une vingtaine d'expositions et les œuvres d'une douzaine d'artistes québécois. En parallèle, Québecor soutient de nombreux musées, organismes et événements dans le domaine des arts visuels, dont le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal ou encore la Journée des musées montréalais.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

