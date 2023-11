L'image renouvelée s'inscrit dans le cadre de la nouvelle raison d'être et de la transformation de l'Équitable

WATERLOO, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - C'est aujourd'hui que L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada révélait sa nouvelle image de marque et annonçait une version abrégée de sa marque pour celle de l'ÉquitableMD. Tout en honorant son héritage de 103 ans, ce repositionnement de marque représente la vision prospective et l'engagement inébranlable de l'Équitable envers les clients.

« Chez l'Équitable, nous défendons le pouvoir de travailler ensemble. C'est un état d'esprit qui guide nos comportements, nos décisions et nos actions pour obtenir des résultats équitables pour nos clients, nos conseillers et nos partenaires », indiquait Fabien Jeudy, président-directeur général de l'Équitable. « Notre nouvelle image est une expression de notre raison d'être, de notre engagement à travailler ensemble avec les partenaires et les conseillers pour protéger aujourd'hui et préparer demain pour nos clients ».

L'aventure d'un engagement renouvelé

Pour mener à bien cet engagement, l'Équitable est en train de subir une transformation son entreprise, et ce, pour accompagner les clients à toutes les étapes de leur vie et faire en sorte qu'il soit encore plus facile pour les partenaires de faire affaire avec nous. Nous demeurons toutefois engagés à maintenir notre situation financière solide en tant que seule compagnie mutuelle d'assurance vie unique régie par le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF). Notre nouvelle image témoigne de ces engagements renouvelés envers nos clients, nos conseillers et nos partenaires.

Une nouvelle image pour exprimer notre objectif axé sur les clients

La nouvelle image de l'Équitable exprime clairement l'attention que nous portons sur les clients. Le logo arbore un « e » unique en cursive entouré d'un trait circulaire. La lettre « e » évoque une figure humaine représentant notre attention portée sur les clients. Le cercle entourant le « e » souligne le fondement de la mutuelle, symbolisant une attention inébranlable axée sur les besoins des clients tout au long de leur vie. La version abrégée de la marque de commerce, soit Équitable, met l'accent sur notre comportement visant à agir de manière équitable.

« C'est le moment idéal de démontrer, à l'aide d'une nouvelle image de marque, nos changements stratégiques et notre engagement à l'égard de notre mission », mentionnait Donna Carbell, vice-présidente à la direction, division de l'assurance individuelle et Gestion de l'image de marque. « En tant que mutuelle, nous avons un modèle d'affaires unique sur lequel nous pouvons nous appuyer afin de toujours avoir une incidence positive sur nos clients, nos partenaires et les communautés dans lesquelles nous vivons et nous travaillons. Comptant parmi les sociétés mutuelles d'assurance les plus importantes du pays, nous nous engageons à former une compagnie de Canadiens pour les Canadiens, d'un océan à l'autre.

La transformation de l'image de marque en 2024

Afin de nous assurer que l'entreprise continue d'offrir des expériences exceptionnelles aux clients et aux partenaires, la transformation à la nouvelle image de marque suivra son cours tout au long de l'année 2024. Ce qui se traduira par l'existence de contenu avec la nouvelle image et aussi avec l'ancienne image au cours de l'année, Peu importe l'image, l'engagement à l'égard des clients demeure le même.

Pour en savoir davantage au sujet de la nouvelle image de l'Équitable, rendez visite au site www.equitable.ca/fr .

À propos de l'Équitable

Chez l'Équitable, nous croyons en la force de travailler ensemble. Cela oriente notre façon de collaborer les uns avec les autres, la façon dont nous aidons nos clients et nos partenaires, et la façon dont nous soutenons les communautés où nous vivons et travaillons.

Ensemble, nous et nos partenaires de partout au Canada offrons des solutions en matière d'assurance individuelle, d'assurance collective et d'épargne-retraite. Ainsi, nous aidons nos clients à se protéger aujourd'hui tout en préparant demain.

Nous croyons que le monde est meilleur lorsque nous travaillons ensemble à bâtir une vie Équitable pour tous.

ENSEMBLE

Protéger aujourd'hui - Préparer demainMC

MC et MD indiquent respectivement une marque de commerce et une marque déposée de L'Équitable, compagnie d'assurance vie du Canada.

