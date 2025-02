WATERLOO, ON, le 25 févr. 2025 /CNW/ - l'ÉquitableMD a terminé l'année 2024 avec des résultats qui témoignent d'une année de solidité financière continue et de progrès stratégique pour l'organisation sur plusieurs fronts.

« Je suis heureux de déclarer que l'Équitable a su respecter ses engagements de façon mesurable et pertinente au cours de l'année 2024 », indiquait Fabien Jeudy, président-directeur général. « Nous avons réussi la transition de notre personnel à notre siège social renouvelé sous un nouveau modèle de travail. Nous avons également terminé de rafraîchir notre image de marque, lancée en 2023 mettant les clients au cœur de tout ce que nous faisons. Nous avons également terminé la deuxième année de notre plan stratégique de cinq ans misant sur la simplification, en introduisant de nouvelles et meilleures façons pour qu'il soit encore plus facile de faire affaire avec nous. »

La solidité financière et l'élan de croissance de l'Équitable - au service des clients

L'Équitable a terminé l'année avec un ratio du TSAV (Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie) de 169 %. Ce ratio solide, bien au-dessus de la cible exigée par BSIF de 100 %, atteste que l'Équitable est bien capitalisée pour tenir ses promesses envers ses clients aujourd'hui et à l'avenir. Au cours de l'année 2024, l'Équitable a versé près de 1,4 milliard de dollars en réclamations et en prestations à ses clients et 137 millions de dollars en participations aux clients détenant des contrats d'assurance vie entière.

En 2024, l'élan de croissance s'est maintenu parmi les trois secteurs d'activité de l'Équitable. Le total des primes et des dépôts a atteint les 3,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 29 % par rapport à l'année précédente. Le total de l'actif a atteint 10,2 milliards de dollars.

« L'élan de croissance est important pour notre succès », affirmait Fabien Jeudy. « La croissance amène le pouvoir d'achat, les économies d'échelle, la flexibilité de placement et la diversification des risques. Notre croissance signifie également la confiance que nous accordent les clients une fois de plus. Chaque année, davantage de Canadiens se tournent vers l'Équitable, nous confiant la protection de leur sécurité financière. Nous les accueillons et, ensemble, nous travaillons à gagner leur confiance, chaque jour. »

L'engagement de l'Équitable visant à offrir des solutions de valeur, simples et complètes s'est traduit par des améliorations de produit continues qui ont été offertes au cours de l'année 2024. Ces améliorations comprenaient une nouvelle tarification des solutions d'assurance temporaire et l'introduction de nouvelles caractéristiques au portefeuille d'assurance vie entière avec participation, offrant une flexibilité et des options de paiement supplémentaires aux clients. Ces caractéristiques ont également permis d'améliorer leur compte à intérêt quotidien et leurs comptes à intérêt garanti pour offrir une toute nouvelle approche axée sur les clients rendue possible par l'entremise de son application numérique très appréciée. L'Équitable a aussi introduit un programme d'adoption des médicaments biosimilaires à l'échelle nationale pour aider les clients de l'assurance collective à gérer les coûts grandissants des garanties d'assurance médicaments.

Investir dans les gens.

Cette année marque la première année complète à exercer nos activités dans un nouveau bureau entièrement rénové, appuyé par de nouvelles technologies et un modèle de travail permettant un équilibre entre le travail au bureau et le travail à distance. L'Équitable est motivée par les employés qui sont bienveillants, passionnés et curieux afin de trouver des moyens plus simples. Cette transition permet à ses gens d'être pleinement engagés et à leur meilleur pour les clients. Au cours de l'année, l'Équitable a investi dans la formation continue, offrant un programme d'orientation d'une semaine pour chaque nouvel employé, ainsi que des séances deux fois par année et des séances mensuelles d'une demi-journée qui rassemblent les employés pour qu'ils puissent collaborer, tirer profit des apprentissages partagés et du perfectionnement. Ces efforts solidifient la culture, appuyant de l'attention constamment portée sur les clients.

Progrès stratégique - établir le fondement pour un avenir solide et durable

L'Équitable a terminé sa deuxième année de son parcours de cinq ans en déployant ses efforts misant sur la simplification. En allant de l'amélioration de ses processus à la mise à jour de la technologie, plusieurs initiatives étaient axées sur l'introduction de nouvelles et meilleures façons pour qu'il soit encore plus facile de faire affaire avec elle.

En 2023, l'Équitable a lancé une image de marque rafraîchie qui témoigne de son attention portée sur les clients ainsi que de son engagement envers eux. Cette transition vers cette nouvelle image de marque a été terminée en 2024 et l'objectif de l'Équitable a été solidifié par l'entremise de sa campagne Chaque moment est important, un regard dans les coulisses mettant en vedette de vraies personnes chez l'Équitable qui vivent l'image de marque et qui se concentrent sur les clients chaque jour.

« L'Équitable repose sur plus de 100 années d'excellence en matière de service à la clientèle », indiquait Fabien Jeudy. « Notre parcours stratégique de cinq ans vise à nous préparer pour les 100 prochaines années. À titre de mutuelle, nous sommes responsables envers nos clients. Notre objectif est de fournir la sécurité et la stabilité financière à long terme, alimentées par des employés remarquables, la technologie et la solidité financière. »

Faits saillants financiers de 2024 :

Réclamations et prestations versées aux clients de 1,4 milliard $.

Participations versées aux titulaires de contrat avec participation

de 137 millions $.

de 137 millions $. Capitaux propres des titulaires de contrat qui s'élevaient à 1,5 milliard de dollars.

Rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 12,9 %.

Ventes de 221 millions $ en assurance individuelle et de 55 millions $ en assurance collective et de 1,3 milliard $ en épargne-retraite.

Primes et dépôts de 3,4 milliards $.

Actif sous administration de 10,2 milliards $.

Revenu net de 187 millions $ en plus de notre marge sur services contractuels

de 130 millions $, une mesure du profit futur.

de 130 millions $, une mesure du profit futur. Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un ratio de 169 % à la fin de l'exercice.

