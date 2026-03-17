WATERLOO, ON, le 17 mars 2026 /CNW/ - l'ÉquitableMD annonce que ses clients bénéficieront désormais d'un accès au soutien bonifié en cas de deuil grâce à son partenariat avec Empathy. Cette entreprise technologique révolutionne la planification et la gestion des moments les plus difficiles de la vie. Cette collaboration permettra d'offrir des renseignements opportuns, des outils utiles et un accompagnement pour les personnes en deuil.

Le soutien en cas de deuil EmpathyMC est un nouveau service gratuit qui fait partie de tous les contrats d'assurance vie de l'Équitable. Grâce à une appli ou une expérience en ligne conviviale, ce service aide à orienter et soutenir les proches lors de la perte d'un être cher. Ce service est à l'image de la bienveillance et de la compassion qui sont au cœur de l'expérience client de l'Équitable.

« Nous collaborons avec Empathy parce que nous avons sincèrement à cœur le bien-être de nos clients et leurs familles. La perte d'un être cher peut être bouleversant », affirme Martin Reeves, vice-président à la direction de la division de l'assurance individuelle chez l'Équitable. « Grâce à Empathy, nous apportons une valeur ajoutée à nos clients. Nous espérons pouvoir apporter un peu de réconfort et de soutien à ceux qui traversent l'une des périodes les plus difficiles de leur vie.

Le service de soutien en cas de deuil Empathy est maintenant offert avec tous les contrats d'assurance vie de l'Équitable, sans frais supplémentaires. Ce service peut les aider sur les aspects émotionnel, pratique et logistique, par exemple :

Un accompagnement individuel par une ou un membre dévoué de l'équipe de soins.

Des plans personnalisés pour le règlement de la succession, l'organisation des funérailles, la fermeture des comptes et autres tâches administratives.

Des ressources sur le deuil pour favoriser le mieux-être émotionnel pendant des dures épreuves.

Aide supplémentaire : un accompagnement pour l'homologation et la succession, la prévention du vol d'identité et une assistance personnalisée pour les funérailles.

« Empathy a pour mission d'aider le plus grand nombre de personnes à traverser les moments les plus difficiles de la vie, indiquait Ron Gura, cofondateur et président-directeur général d'Empathy. « Nous sommes fiers de nous associer à l'Équitable pour aider encore plus de familles grâce à un soutien bienveillant et concret au moment où elles en ont le plus besoin. »

Empathy

Empathy est une entreprise technologique de premier plan qui transforme la façon dont les gens planifient et traversent les moments les plus difficiles de leur vie. Au service de dizaines de millions de titulaires de contrat d'assurance en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, Empathy collabore avec huit des dix plus grands assureurs vie aux États-Unis et gère un dossier de réclamation d'assurance vie sur cinq au pays au-delà du simple versement des prestations. Grâce à un financement de 162 millions de dollars provenant de sociétés de capital-risque de premier rang, dont Index Ventures, General Catalyst, Adams Street Partners. Empathy allie innovation de pointe et compassion pour offrir un soutien en cas de deuil, la gestion successorale, la planification testamentaire et plus encore. Reconnue par Apple, Google Play et Fast Company, Empathy révolutionne les normes en soins modernes. Découvrez-en plus sur le site empathy.com (en anglais).

À propos de l'Équitable

Chez l'Équitable, nous croyons à la force d'agir ensemble. C'est ce qui nous inspire pour servir nos clients, soutenir les conseillers et faire grandir nos communautés.

En collaboration avec les conseillers, nous offrons des solutions d'assurance, de placement et d'assurance collective pour aider nos clients à protéger aujourd'hui et à préparer demain.

Le monde est meilleur lorsqu'on agit tous ensemble.

SOURCE Assurance vie Équitable du Canada

Pour toute autre information : Patti McKague, vice-présidente adjointe, Communications de l'entreprise et philanthropie, [email protected]