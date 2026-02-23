WATERLOO, ON, le 23 févr. 2026 /CNW/ - l'ÉquitableMD a terminé l'année 2025 avec des résultats financiers à l'image d'une année de progrès stratégique continu et de croissance extraordinaire.

« Chez l'Équitable en 2025, nous avons respecté nos engagements envers nos clients, nos partenaires, nos communautés et les uns envers les autres de façon mesurable et significative », indiquait Fabien Jeudy, président-directeur général. « Nous avons lancé un nouveau site Web offrant une expérience épurée et harmonieuse qui traduit mieux notre marque rafraîchie. Nous avons terminé la troisième année de notre parcours stratégique de cinq ans en poursuivant nos efforts de simplification pour faciliter encore plus la façon de faire affaire avec l'Équitable. Pour la troisième année consécutive, nous avons connu une croissance remarquable à l'échelle de l'entreprise. »

La solidité financière et l'élan de croissance de l'Équitable - au service des clients

L'Équitable a terminé l'année avec un ratio du TSAV (Test de suffisance du capital des sociétés d'assurance-vie) de 159 %. Ce ratio solide, qui dépasse largement la cible du BSIF de 100 % et qui est l'un des plus élevés de l'industrie, atteste que l'Équitable est bien capitalisé pour tenir ses promesses aujourd'hui et pour l'avenir. Pendant l'année 2025, l'Équitable a versé des participations de plus de 176 millions de dollars aux clients qui détiennent un contrat d'assurance vie entière avec participation. Il s'agit d'une hausse de 28 % par rapport à l'année précédente, témoignant des résultats financiers solides de l'Équitable.

En 2025, l'élan de croissance s'est maintenu parmi les trois secteurs d'activité de l'Équitable. Le total des primes et des dépôts a atteint les 4,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 27 % par rapport à l'année précédente. L'actif total a augmenté de 24 % pour atteindre 12,7 milliards

de dollars.

« Notre croissance témoigne de la confiance que nos clients nous accordent. Elle signifie que chaque jour, de plus en plus de Canadiens se tournent vers l'Équitable pour protéger leur sécurité financière », indiquait Fabien Jeudy. « L'élan que nous avons connu au cours des trois dernières années nous aide à continuer à investir nos profits pour améliorer notre organisation pour nos clients, nos partenaires, nos gens et nos communautés. »

En 2025, l'Équitable a démontré son engagement à offrir des solutions appréciées, simples et complètes grâce à des améliorations continues de produits déjà offerts et au lancement de nouveaux produits. Nous avons notamment lancé les nouveaux fonds de placement garanti de l'ÉquitableMC, la plateforme numérique des garanties supplémentaires pour les garanties facultatives et le nouveau tableau de bord du site EquitableSante pour les clients et les membres de l'assurance collective.

Investir dans les gens

En 2025, l'Équitable a formalisé son engagement de payer un salaire viable, ce qui lui a valu la certification de champion du salaire viable. L'Équitable est animée par des gens attentionnés, passionnés et curieux. Pour renforcer sa culture, l'Équitable a recadré ses programmes de récompense et de reconnaissance pour valoriser et célébrer les employés qui incarnent ces valeurs.

Progrès stratégique - établir le fondement pour un avenir solide et durable

L'Équitable a terminé la troisième année de son parcours stratégique de cinq ans. Pendant ce temps, elle a considérablement centré ses efforts sur la simplification. En 2025, les efforts de simplification ont compris la création d'outils et de modèles axés sur des communications plus claires et le lancement de nouveaux formulaires, outils et opérations numériques pour les conseillers et les clients. L'Équitable a aussi lancé un nouveau tableau de bord des garanties d'assurance collective, de nouvelles illustrations et des formulaires de modifications numériques au cours de la dernière année. Notre but était d'offrir une expérience simple, sûre et positive pour chaque personne qui interagit avec l'organisation.

Dans le cadre de son attention accrue sur les dons de bienfaisance, la compagnie a lancé la Fondation Équitable, une fondation caritative distincte qui soutient les organismes qui s'attaquent au problème urgent de l'insécurité alimentaire. Cela a été financé par un don de 5 millions de dollars de l'Équitable. La Fondation Équitable a donné 125 000 $ à chacune des banques alimentaires de Cambridge et de la région de Waterloo. La fondation continuera de travailler avec ces organismes pour trouver plus de moyens de soutenir les banques alimentaires et de fournir un financement supplémentaire qui répond à la demande grandissante des gens pour accéder à leurs services.

Changements apportés à la direction

Des changements ont été apportés à la direction de l'Équitable en 2025. Elle a accueilli Eugene Lundrigan comme vice-président à la direction, chef des placements. Cela suivait le départ à la retraite de Tara Proper après 28 ans de service chez l'Équitable. Elle a également accueilli Adrian Basaraba et Douglas Mackenzie au conseil d'administration alors que Craig Richardson, Laura Formusa, Les Dakens et Neil Parkinson ont quitté leurs postes au conseil d'administration en 2025 pour prendre leur retraite.

« L'Équitable repose sur plus de 100 ans d'excellence en service à la clientèle », indiquait Fabien Jeudy. « Notre parcours stratégique de cinq ans vise à nous préparer pour les 100 prochaines années. À titre de mutuelle, nous nous concentrons exclusivement sur nos clients. Notre objectif est d'offrir une sécurité et une stabilité financières à long terme, grâce à notre technologie, notre solidité financière et nos employés exceptionnels. » Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli ensemble en 2025 et nous remercions nos clients pour la confiance renouvelée qu'ils nous accordent. »

Faits saillants financiers 2025 :

Réclamations et prestations versées aux clients de 1,6 milliard de dollars, soit une augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente.

Montant des participations versées aux titulaires de contrat avec participation de 176 millions de dollars, soit une hausse de 28 % par rapport à l'année précédente.

Capitaux propres des titulaires de contrat avec participation s'élevaient à 1,7 milliard de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à 2025.

Rendement des capitaux propres des titulaires de contrat de 11 %.

Ventes de 307 millions de dollars en assurance, de 1,8 milliard de dollars en placements et de 111 millions de dollars en assurance collective.

Primes et dépôts de 4,3 milliards de dollars.

Actif sous administration de 12,7 milliards de dollars, soit une hausse de 24 % par rapport à l'année précédente.

Revenu net de 180 millions de dollars en plus de notre marge sur services contractuels de 26 millions de dollars, une mesure du profit futur.

Solide capital, mesuré selon le TSAV, avec un ratio de 159 % à la fin de l'exercice.

À propos de l'Équitable

Chez l'Équitable, nous croyons à la force d'agir ensemble. C'est ce qui nous inspire pour servir nos clients, soutenir les conseillers et faire grandir nos communautés.

En collaboration avec les conseillers, nous offrons des solutions d'assurance, de placement et d'assurance collective pour aider nos clients à protéger aujourd'hui et à préparer demain.

Le monde est meilleur lorsqu'on agit tous ensemble.

