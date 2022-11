RBC signe une entente de commandite pluriannuelle avec trois nouveaux golfeurs de calibre mondial

TORONTO, le 25 nov. 2022 /CNW/ - RBC accueille les golfeurs professionnels Sam Burns, Sahith Theegala et Cameron Young au sein de l'Équipe RBC. Ces joueurs intègrent ainsi une équipe d'ambassadeurs de calibre mondial qui incarnent les plus hauts niveaux d'excellence dans la pratique du golf et qui adhèrent aux valeurs de RBC.

Burns, Theegala et Young ont tous les trois connu une formidable saison 2021-2021 sur le circuit du PGA TOUR. À ce jour, Sam Burns s'est classé 22 fois parmi les dix premiers. Il a de plus remporté trois tournois du PGA TOUR la saison dernière, ce qui en fait le deuxième joueur de l'histoire du PGA TOUR à gagner ce tournoi au moins trois fois en une saison.

« C'est avec grand plaisir que je me joins à l'Équipe RBC et à son groupe de golfeurs d'élite, dit Sam Burns, ambassadeur de l'Équipe RBC. J'ai remporté plusieurs victoires cette saison, dont celle de devenir ambassadeur de la marque RBC. Je suis reconnaissant du soutien que m'apporte RBC et j'entends poursuivre sur ma formidable lancée de 2022. »

Depuis qu'il a fait sa place dans le circuit PGA TOUR en 2020, Sahith Theegala s'est rapidement illustré, se classant sept fois parmi les dix premiers, dont 2e ex æquo au Travelers Championship et 3e ex æquo au WM Phoenix Open.

« En tant que recrue du PGA TOUR, je suis fier de me joindre à l'Équipe RBC et aux athlètes de haut niveau qu'elle soutient, explique Sahith Theegala, ambassadeur de l'Équipe RBC. Visiter le Canada dans le cadre de l'Omnium canadien RBC a certainement été un des points forts de ma saison. J'ai hâte d'y retourner en 2023. »

Pour sa part, Cameron Young a terminé sept fois dans les dix premiers golfeurs, entre autres lors du tournoi RBC Heritage 2022. Par ailleurs, il a été élu par les membres du PGA TOUR recrue de l'année du PGA TOUR 2022 pour la saison 2021-2022.

« Intégrer un groupe de golfeurs parmi les meilleurs au monde et travailler avec une marque qui partage mes valeurs est un rêve qui se réalise, mentionne Cameron Young, ambassadeur de l'Équipe RBC. RBC fait de grandes choses pour le sport, et je me réjouis à l'idée d'agir à titre d'ambassadeur. »

Créée en 2009, l'Équipe RBC compte des golfeurs professionnels d'élite évoluant sur les circuits PGA et LPGA TOUR. En plus de porter la marque RBC sur leurs vêtements et leur sac de golf, Burns, Theegala et Young appuieront de nombreuses initiatives de la banque en matière de marketing et d'expériences offertes aux clients. RBC est commanditaire en titre de deux prestigieux événements du PGA TOUR : l'Omnium canadien RBC et le tournoi RBC Heritage. La banque est aussi fière de soutenir des événements en lien avec le golf dans les collectivités, dont le Scramble RBC PGA et le Programme communautaire de golf junior RBC.

« Nous sommes ravis d'accueillir les golfeurs professionnels Sam Burns, Sahith Theegala et Cameron Young au sein de l'Équipe RBC. C'était un plaisir de les voir jouer à l'Omnium canadien RBC et au tournoi RBC Heritage 2022 et d'être témoin de leur formidable succès cette saison, souligne Mary DePaoli, vice-présidente directrice générale et cheffe du marketing, RBC. Nous avons été impressionnés par leur ténacité et leur passion, tant sur le terrain que dans la vie de tous les jours, et nous avons hâte de voir ce qui attend ces golfeurs de grand talent. »

