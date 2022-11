L'équipe locale et l'« autre équipe locale » : Frito-Lay et John Boyega célèbrent l'amour unique du soccer au Canada

Les amateurs de soccer sont invités à célébrer chaque moment du tournoi légendaire avec les plus grands joueurs en attaque et des collations

MISSISSAUGA, ON, le 23 nov. 2022 /CNW/ - Après 36 ans, notre moment est enfin arrivé. Les amateurs de soccer canadiens sont à la pointe de la course alors que leur équipe locale se présente sur la plus grande scène sportive mondiale : la Coupe du monde de la FIFAMC. En tant que supporteur régional officiel de la Coupe du monde de la FIFA 2022TM Frito-Lay lance sa campagne « Conçu pour l'instant présent », une lettre d'amour au Canada et sa relation unique avec "le jeu magnifique", qui comprend la fierté nationale et, pour ceux qui ont des racines à l'extérieur des frontières du Canada, une passion pour leur « autre équipe locale ».

Frito-Lay et John Boyega célèbrent l’amour unique du soccer au Canada (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada)

Aujourd'hui, la campagne débute avec le « Goût du Soccer » , une publicité créée et produite par Goodby Silverstein & Partners et met en vedette John Boyega, acteur de renommée internationale et grand amateur de soccer. La publicité sera diffusée à la télévision et sur les plateformes numériques tout au long de la Coupe du monde de la FIFAMC et fera découvrir aux téléspectateurs le parcours énergique de l'histoire du soccer et de ses fans, de l'Angleterre des années 1800 à la première partie internationale en 1872, jusqu'à aujourd'hui. Peu importe où penche votre loyauté, le « Goût du Soccer » est un appel à la nation, et à une nouvelle génération d'amateurs de soccer, pour célébrer chaque moment qui rend ce jeu si spécial.

Cette campagne marque la toute première collaboration de la marque de collations salées dans l'histoire de la FIFAMC et de la Coupe du monde de la FIFAMC et comprend des collations salées savoureuses comme Lay's, Doritos, Cheetos, Tostitos et une collation de riz Quaker, Crispy Minis.

« Nous sommes ravis de célébrer la relation unique et spéciale qu'entretient le Canada avec le plus beau sport du monde. Une relation qui comprend la fierté nationale et la passion pour l'autre équipe locale, des gens avec les racines qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Ainsi, pour chaque moment, les produits Frito-Lay sont le moyen idéal de partager la ferveur et de vivre l'adrénaline », affirme Jess Spaulding, cheffe du marketing de Frito-Lay et de Quaker Canada. « Le Canada est fait pour ce moment et Frito-Lay est aux côtés de tous les canadiens en dévoilant la campagne "Conçu pour l'instant présent", nous rappelant que chaque moment de la Coupe du monde de la FIFAMC mérite d'être célébré ».

Fabriquée par le Canada : La version allongée

L'un des faits saillants de la publicité est le moment marquant « Et c'est le BUT! ». Pour unir les Canadiens de partout au pays, Frito-Lay lancera un défi TikTok plus tard ce mois-ci qui inspirera les amateurs de soccer à partager leurs propres célébrations

« Et c'est le BUT! ».

Les amateurs participants qui partageront leurs vidéos en ligne en utilisant #ConçuPourL'InstantPrésent pourront être inclus dans une version longue de la publicité qui sera révélée lors de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Plus de célébrations à venir

Suivez le mot-clic #ConçuPourL'InstantPrésent et restez à l'affût d'autres annonces passionnantes au cours des prochaines semaines. Les Canadiens auront l'occasion de mettre la main sur une collection de capsules exclusives créée en collaboration avec une marque de vêtements canadienne emblématique, en plus de participer à une vitrine expérientielle immersive à Toronto et de découvrir comment les artistes canadiens apportent leur amour du soccer aux communautés partout au pays.

Du coup d'envoi au sifflet final, la campagne « Conçu pour l'instant présent » célébrera Équipe Canada et réunira les nombreuses cultures de notre pays. Pourquoi? Parce que chaque moment vaut la peine d'être célébré.

À propos de Frito-Lay Amérique du Nord

Frito-Lay Amérique du Nord est la division des aliments pratiques de PepsiCo, Inc., qui représente 19 milliards de dollars. (NASDAQ : PEP), dont le siège social est situé à Purchase, NY. Les collations Frito-Lay comprennent les croustilles Lay's and Ruffles, les croustilles de maïs Doritos, les collations Cheetos, les croustilles de maïs Tostitos et les trempettes de marque, les collations multigrains SunChips et les croustilles de maïs Fritos. La société exploite plus de 30 installations de fabrication aux États-Unis et au Canada, plus de 200 centres de distribution et dessert 315 000 clients de détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe en magasin. Apprenez-en davantage sur Frito-Lay sur le site Web de l'entreprise, www.fritolay.ca, sur Instagram (@fritolay_canada) et sur Facebook (Frito-Lay Canada).

À propos de The Quaker Oats Company

The Quaker Oats Company, dont le siège social est situé à Chicago, est une unité de PepsiCo, Inc., l'une des plus grandes entreprises de biens de consommation emballés au monde. Depuis plus de 140 ans, les marques Quaker's sont des symboles de qualité, de bon goût et de nutrition. Les flocons d'avoine Quaker®, les gâteaux de riz Quaker® et les barres de granola Quaker Chewy® sont les favoris des consommateurs. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.QuakerOats.com, www.Facebook.com/QuakerCanada ou suivez-nous sur Twitter et Instagram @QuakerCanada.

La Coupe du Monde de la FIFAMC Qatar 2022 aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022. Pour en savoir plus sur le tournoi, visitez FIFA.com .

SOURCE PepsiCo Foods Canada

Renseignements: veuillez communiquer avec Rosalie Lavoie, [email protected]