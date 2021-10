L'Équipe CIBC recueille plus de 2 millions de dollars pour la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer tout en célébrant son 30e anniversaire

« L'Équipe CIBC a fait équipe avec la Société canadienne du cancer et les Canadiens d'un océan à l'autre en vue d'atteindre un objectif commun depuis le début, a déclaré Laura Dottori-Attanasio, chef de groupe, Services bancaires personnels et PME à la Banque CIBC, et cadre déléguée de la Course à la vie CIBC. Un pas à la fois, avec nos amis de la Société canadienne du cancer, nous avons créé un mouvement qui rassemble les Canadiens dans le but de soutenir leurs amis, membres de la famille et proches qui sont atteints du cancer du sein. Une fois de plus, l'ingéniosité et la détermination de l'Équipe CIBC se sont manifestées dans des campagnes de collecte de fonds créatives visant à contribuer à changer l'avenir du cancer du sein. »

Pour veiller à ce que les éléments les plus appréciés du jour de la course soient accessibles, la Banque CIBC et la Société canadienne du cancer ont encore une fois élaboré une expérience virtuelle et physique emballante. Les participants ont bénéficié d'une application et d'un avatar actualisés qui leur ont permis de créer et de personnaliser leur propre coureur virtuel, de recueillir des fonds en vue d'obtenir des primes et d'effectuer le suivi de leur activité physique.

En plus des éléments virtuels, une cérémonie d'ouverture dynamique a été diffusée en direct sur YESTV. Elle offrait aux participants de partout au pays la possibilité d'assister à des spectacles d'artistes canadiens emblématiques, dont Chantal Kreviazuk, Brett Kissel et Tynomi Banks, et d'entendre des témoignages de personnes touchées par le cancer du sein. Depuis 25 ans, la Banque CIBC et la Société canadienne du cancer travaillent en collaboration en vue de rassembler les gens, ce qui a permis aux Canadiens touchés par le cancer du sein de recevoir un soutien qui a changé leur vie.

« En collaboration avec notre partenaire visionnaire et dévoué, la Banque CIBC, nous avons créé un mouvement national qui a transformé le contexte du cancer du sein au Canada, donnant lieu à de nouvelles découvertes et à une meilleure compréhension de la maladie, a affirmé Andrea Seale, chef de la direction, Société canadienne du cancer. Les partenariats de longue date comme celui-ci sont rares et nous sommes reconnaissants du fait que, depuis qu'elle s'est jointe à nous en 1997, la Banque CIBC a procuré un soutien indéfectible aux personnes touchées par le cancer du sein. »

En tant que commanditaire principal de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer depuis 25 ans, l'Équipe CIBC a amassé plus de 58 millions de dollars pour des programmes de recherche, de traitement, de sensibilisation et de soutien liés au cancer du sein.

La course de cette année fait suite au dévoilement récent de la nouvelle marque modernisée de la Banque CIBC et illustre la raison d'être renouvelée de la Banque, qui consiste à réaliser les ambitions de ses clients et des collectivités.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche en vue de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les chercheurs les plus brillants dans le domaine de la recherche sur le cancer. Nous offrons un système de soutien compatissant à toutes les personnes touchées par le cancer, d'un océan à l'autre et pour tous les types de cancer. En tant que porte-parole des Canadiens qui se soucient du cancer, nous collaborons avec les gouvernements en vue d'élaborer des politiques de santé visant à prévenir le cancer et à mieux soutenir les personnes atteintes de cette maladie. Aucune autre organisation ne fait tout ce que nous faisons pour améliorer des vies aujourd'hui et changer l'avenir du cancer pour toujours. Pour en savoir plus, visitez le site cancer.ca.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. La Banque et son équipe se sont engagées à se mobiliser en vue d'aider les gens et les collectivités à réaliser leurs ambitions. En 2020, la Banque CIBC et son équipe ont investi 75 millions de dollars dans des organismes communautaires partout au Canada et aux États-Unis. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/en/about-cibc/media-centre.html.

