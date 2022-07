Cette année marque le 16e anniversaire de la Banque CIBC en tant que partenaire principal du Tour. La banque a recueilli plus de 10 M$ depuis 2006 pour la Fondation Charles-Bruneau et sa mission visant à donner à tous les enfants atteints d'un cancer les meilleures chances de guérison possible.

« Depuis plus de 30 ans, la Fondation Charles-Bruneau maintient son engagement indéfectible à améliorer la vie des enfants atteints d'un cancer, et l'Équipe CIBC est fière de les accompagner encore une fois pour soutenir leur ambition de donner à tous ces enfants les meilleures chances de guérison possible, a déclaré Rosa Trunzo, vice-présidente, région du Québec, Banque CIBC. Au nom de la Banque CIBC, je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont fait un don et qui ont appuyé le Tour de cette année. Ensemble, nous continuons de progresser vers notre objectif de créer un avenir où personne n'aura à craindre un diagnostic de cancer. »

« La Fondation Charles-Bruneau est plus que reconnaissante de pouvoir compter sur la grande communauté de la Banque CIBC depuis 16 ans. Cette année encore, ce ne sont pas seulement les cyclistes mais bien leurs collègues et clients qui ont déployé de nombreux efforts pour amasser des fonds et faire rayonner la cause aux 4 coins de la province. Merci de contribuer à l'atteinte de notre mission, celle de procurer à tous les enfants atteints de cancer au Québec, les meilleures chances de guérison », a mentionné Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles-Bruneau.

En plus de la Fondation Charles-Bruneau, la Banque CIBC continue d'appuyer une grande variété d'organismes de lutte contre le cancer au Québec, notamment la Fondation CHU Sainte-Justine, la Fondation du CHU de Québec et le CUSM, qui offrent des programmes de recherche, de traitement, de dépistage, de diagnostic, de bien-être, de survie et de soutien aux personnes atteintes du cancer.

