CALGARY, AB, le 12 sept. 2021 /CNW/ - Hier, le Canada 1 a remporté le premier prix de la Coupe des Nations BMO 2021, la compétition annuelle de saut d'obstacles par équipe de renommée mondiale de Spruce Meadows.

Cinq équipes d'élite de quatre nations, chacune composée de quatre membres sélectionnés par leur fédération nationale, se sont disputées le prestigieux titre du championnat. Le parcours, qui a été conçu par le Vénézuélien Leopoldo Palacios, concepteur de parcours olympique, comportait 15 épreuves de saut couvrant 545 mètres.

« Nous sommes ravis d'être de retour à Spruce Meadows pour cet événement unique en son genre afin d'assister à la compétition des meilleurs cavaliers équestres du monde, a déclaré Meghan Meger, présidente régionale, Prairies, Gestion privée Canada, BMO Groupe financier. La Coupe des Nations BMO est l'une des épreuves de saut d'obstacles par équipe les plus remarquables de l'année, et les cinq équipes ont réalisé une performance remarquable. Nous remercions Spruce Meadows et la famille Southern pour leur partenariat continu, la communauté passionnée de sport équestre et les nombreux amateurs, de l'Alberta et d'ailleurs, qui ont manifesté leur soutien cette année. »

Ce fut une belle finale pour le Canada 1 dont les membres Erynn Ballard, Amy Millar, Tiffany Foster et Eric Lamaze étaient dirigés par le chef d'équipe Mark Laskin.

Résultats finaux

Canada 1 États-Unis Canada 2 Mexique Irlande

À propos de la Coupe des nations

La Coupe des nations BMO est la seule compétition dans laquelle les nations sont représentées par des équipes sélectionnées. Les équipes des pays participants peuvent être composées de trois ou quatre coureurs et sont dirigées par un chef d'équipe. Chaque membre de chaque équipe saute un tour sur un parcours de 12 obstacles. Les trois meilleurs scores de chaque équipe sont additionnés pour un total de premier tour.

Les équipes reviennent dans l'ordre inverse du classement pour sauter le même parcours au deuxième tour. Encore une fois, les trois meilleurs scores de chaque équipe sont ajoutés au total du premier tour pour déterminer le gagnant final. En cas d'égalité des pénalités pour la première place, le chef d'équipe choisit un seul membre de l'équipe pour sauter.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés − la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 971 milliards de dollars au 31 juillet 2021 et d'un effectif mobilisé et diversifié, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires par l'entremise de trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

