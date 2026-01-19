L'entreprise Solutions d'Aluminium Montréal inc. condamnée à verser 18 750 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement

MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Le 18 novembre 2025, l'entreprise Solutions d'Aluminium Montréal inc., de Dorval, a été déclarée coupable d'une infraction à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

Le 5 octobre 2022, à Dorval, l'entreprise a réalisé un projet comportant une activité susceptible d'entraîner un rejet de contaminant dans l'environnement ou une modification de la qualité de l'environnement sans obtenir une autorisation du ministre au préalable, à savoir l'exploitation d'une usine de revêtement de pièces d'aluminium par anodisation, contrevenant ainsi à l'article 22 de la LQE.

L'entreprise Solutions d'Aluminium Montréal inc. a donc été condamnée à verser une amende de 15 000 $ et elle doit, en plus, rembourser les frais et les contributions applicables, soit un montant de 3 750 $.

Liens connexes :

Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement en utilisant le formulaire en ligne www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp.

On peut rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.

Consultez le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp.

Pour consulter la LQE : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/.

Source et information :

Frédéric Fournier

Conseiller en communication

Ministère de l'Environnement,

de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs

Courriel : [email protected]

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs