L'entreprise Leyad d'Henry Zavriyev atteint 100 employés à travers le Canada

MONTRÉAL, le 12 juin 2024 /CNW/ - Leyad, une entreprise de développement immobilier de premier plan fondée par Henry Zavriyev, annonce fièrement une étape importante dans son parcours de croissance. La société emploie désormais plus de 100 professionnels dévoués à travers le Canada, soulignant son engagement envers l'excellence et l'innovation dans le secteur immobilier.

Henry Zavriyev, PDG de Leyad, a commenté sur cet accomplissement : « Atteindre 100 employés témoigne du travail acharné et de la dévotion de notre équipe. Alors que nous continuons à grandir, nous sommes enthousiastes quant aux opportunités que cette croissance apporte et à l'impact positif que nous pouvons avoir dans un grand nombre de communautés à travers le pays. »

L'expansion de Leyad à travers le Canada a créé de nouvelles opportunités pour les professionnels talentueux de rejoindre l'équipe Leyad. Leyad recrute actuellement pour plusieurs postes clés afin de soutenir sa croissance continue et d'améliorer ses offres de services :

Coordinateur des Rénovations

Coordinateur des Propriétés Commerciales

Comptable Immobilier

Comptable Senior

Concierge Immobilier

L'entreprise offre un environnement de travail dynamique et inclusif, tout en offrant des opportunités de croissance et de développement professionnel.

Pour plus d'informations sur Leyad et pour postuler aux postes vacants, veuillez visiter www.leyad.ca/fr/careers

À PROPOS DE LEYAD

Leyad est une entreprise dynamique de développement et d'investissement immobilier fondée par Henry Zavriyev. En mettant l'accent sur la génération de valeur par le biais d'acquisitions stratégiques et de projets innovants, Leyad s'engage à fournir des rendements exceptionnels et une croissance à long terme dans divers secteurs.

SOURCE Leyad

Pour les demandes des médias et de location commerciale, veuillez contacter : Gregory Castiel, [email protected], 514-473-5363; Pour les opportunités d'acquisition, veuillez contacter : Eli Erdstein, [email protected], 514-216-2920; Pour les opportunités d'emploi, veuillez contacter : Katerina Akulova, [email protected]