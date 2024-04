1,3 milliard de personnes sont aux prises avec un handicap dans le monde. Un tour de financement de 7 millions de livres mené par le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur facilite l'expansion internationale de Waymap et lui permet d'investir davantage dans sa technologie de localisation en intérieur basée sur la fusion de données

LONDRES, le 9 avril 2024 /CNW/ - Waymap, une entreprise de technologie en démarrage de Londres qui offre une application de navigation hautement précise axée sur l'accessibilité, avec un fonctionnement extérieur, intérieur et même sous-terrain, a annoncé la conclusion d'un tour de financement de 7 millions de livres sterling. Cet investissement, mené par le Fonds pollinisateur de TELUS pour un monde meilleur, permet à Waymap de continuer son expansion à l'international, avec une présence accrue dans l'Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, ce qui vient s'ajouter à ses activités actuelles en Amérique du Nord et en Europe. L'un des premiers investisseurs, Venrex, a également joué un rôle aux côtés de Comprador Holdings.

Dans les villes modernes, les applications de navigation jouent un rôle essentiel, mais elles ne sont pas adaptées à tout le monde. Elles ont également des limites liées aux systèmes GPS, ce qui les rend inefficaces à l'intérieur ou sous terre. Cela représente un défi conséquent pour des gens ayant des besoins accrus en matière de navigation, surtout les centaines de millions de personnes ayant une déficience visuelle et les 1,3 milliard de personnes vivant avec un handicap. Une navigation plus précise à l'intérieur et à l'extérieur est un avantage pour tout le monde, ce qui se traduit par une efficacité accrue des déplacements des usagers sur la route dans l'environnement bâti.

Le Dr Tom Pey, président et chef de la direction et fondateur de l'entreprise, est aveugle. Il avait ceci à dire : « Waymap s'est donné comme objectif de révolutionner l'accès au monde pour tous. Il s'agit d'une initiative mondiale qui demande aux investisseurs comme TELUS de non seulement partager notre vision et nos valeurs, mais d'avoir la force, l'expertise et les connaissances nécessaires à sa mise en œuvre. À une époque où les investissements en capital de risque au Royaume-Uni sont à la baisse, nous sommes fiers de renverser la tendance. La ténacité de notre équipe joue un rôle essentiel : elle est foncièrement déterminée à rendre les villes accessibles à tous. »

Grâce à l'investissement du Fonds pollinisateur de TELUS, l'entreprise prévoit continuer à travailler sur sa technologie de pointe de localisation d'intérieur basée sur la fusion de données. Celle-ci utilise uniquement le gyroscope, l'accéléromètre, le baromètre et le compas intégrés dans les téléphones intelligents pour localiser les utilisateurs avec une précision allant jusqu'à 1 mètre. De plus, l'intelligence artificielle, le positionnement visuel et l'informatique 5G en périphérie offrent des possibilités formidables pour une localisation plus précise.

« Nous sommes heureux de célébrer notre premier investissement au Royaume-Uni avec un tour de financement pour Waymap à titre d'investisseur principal, ce qui souligne la force et le potentiel de croissance du produit de l'entreprise en démarrage à vocation sociale et de son équipe de direction qui travaille sans relâche pour soutenir les personnes vivant avec un handicap visuel dans leurs déplacements au quotidien, indique Blair Miller, associé directeur, Fonds pollinisateur de TELUS. Avec notre investissement dans Waymap, nous aidons l'entreprise à favoriser une plus grande accessibilité, une indépendance en matière de mobilité et des déplacements plus efficaces pour tous. »

L'histoire de Waymap

Waymap a été fondée en 2017 par le Dr Tom Pey. Elle est le résultat de revendications des jeunes du Royal Society for Blind Children's Youth Forum (RSBC) vivant avec un handicap visuel, qui demandaient une solution pour être en mesure d'utiliser le métro de Londres comme tout le monde. M. Pey, qui avait déjà mené des recherches révolutionnaires en matière de navigation numérique pour les personnes aveugles, a retroussé ses manches pour relever le défi. « Rapidement, il est devenu évident pour moi que toute solution qui facilite les déplacements des personnes aveugles devait devenir quelque chose dont tout le monde peut tirer parti, mentionne-t-il. Il a ensuite fondé Waymap, et l'entreprise s'est donné comme mission d'utiliser les technologies de rupture et de redéfinir la façon dont les solutions requises par les personnes ayant une déficience visuelle pourraient faciliter les déplacements intérieurs de tous et de toutes, à leur convenance.

En d'autres mots, ce qui fait le bonheur des personnes aveugles fait le bonheur de tous. Le résultat de cette aventure est une technologie de localisation novatrice et une application de navigation à la précision inégalée. À l'heure actuelle, Waymap se concentre sur le déploiement de sa technologie à l'échelle de Washington D.C., en collaboration avec le métro local.

L'histoire du fondateur

À l'origine, le fondateur de Waymap a créé l'entreprise lors de ses recherches approfondies sur la vie quotidienne des personnes ayant une déficience visuelle au Royaume-Uni. Tom souhaitait lever le voile sur les expériences authentiques de personnes qui doivent composer avec une perte de vision, en utilisant leurs propres mots et en exprimant leurs besoins réels. Ses études ont démontré que les personnes souffrant d'un handicap visuel se promènent rarement seules, et que si leurs problèmes de mobilité réduite n'étaient pas résolus, les hauts taux d'anxiété et de dépression dans cette communauté persisteraient. Les graves répercussions des difficultés de navigation sur les personnes souffrant d'un handicap sont évidentes : l'organisme Guide Dogs UK estime qu'environ 35 % des personnes ayant reçu un diagnostic de perte de vision choisissent de ne pas se promener seules. Les villes sont composées d'espaces complexes. Par exemple, les lieux achalandés comme les aéroports, les musées et les hôpitaux dont la signalisation est nébuleuse compliquent les déplacements pour tout le monde.

La mission de l'entreprise, inspirée par l'expérience sur le terrain de Tom, consiste à s'attaquer à ces problèmes urgents pour favoriser une plus grande accessibilité, une indépendance en matière de mobilité et des déplacements plus efficaces pour tous.

À propos de Waymap

Waymap vous propose une application de navigation d'une précision inégalée qui fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et sous terre. Nous sommes une entreprise de rupture en démarrage qui développe des logiciels qui révolutionnent notre façon d'accéder au monde. Indépendante des systèmes GPS, du Wi-Fi ou des données mobiles, notre solution de navigation précise et fiable repose uniquement sur un algorithme révolutionnaire, SmartStep. Celui-ci tire parti des détecteurs de mouvement sur un téléphone intelligent et des pas effectués par les utilisateurs. Les autres applications de navigation sur le marché ne fonctionnent pas à l'intérieur et sous terre, et ne sont pas adaptées aux utilisateurs avec des besoins ou des déplacements complexes. Waymap, quant à elle, fera de la navigation et des villes intelligentes une expérience réellement inclusive. Comme elle est conçue initialement pour simplifier la vie des personnes aveugles, son utilité s'étend à tout le monde. Avec une précision allant jusqu'à un mètre, notre technologie dépasse celle de nos concurrents, simplifie la navigation dans les réseaux de transit et les centres commerciaux achalandés et s'adapte aux habitudes des utilisateurs. De plus, notre technologie de localisation peut être utilisée de plusieurs façons : son option probabiliste de repérage d'emplacement est utile dans toutes les sphères de la vie dans une ville intelligente, et toute entreprise ou personne qui cherche à trouver un lieu précis peut en tirer parti.

