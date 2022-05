Ce nouveau contrat de travail servira dorénavant de modèle pour l'ensemble de l'industrie. Au nombre des faits saillants, mentionnons :

Au cours de la durée de 4 ans de l'entente, des ajustements salariaux de l'ordre de 2,50 $/heure pour les membres de la production (toutes les classes d'emploi y incluant les papetiers) et des ajustements de 3,50 $/heure pour les membres des métiers;

Des augmentations salariales de 3 % la première année, 1.30 $/heure la 2 e , 3 % la 3 e et 1.30 $/heure la dernière;

, 3 % la 3 et 1.30 $/heure la dernière; Au total, ces montants représentent des augmentations moyennes entre 20 % et 24 %;

La mise en place d'une représentante auprès des femmes dans chaque usine;

Le maintien des dispositions et des pratiques en matière de santé et sécurité en prévention (malgré les reculs de la loi au Québec);

Des bonifications importantes au régime d'assurances collectives (soins de la vue, soins dentaires, assurance-vie et invalidité long terme);

Prime de quart de soir et de nuit augmentée de 0,10 $/heure;

Troisième semaine de vacances après 2 ans de service;

Temps double pour les heures effectuées le dimanche en temps supplémentaire après 4 heures;

Libération syndicale de 30 minutes pour rencontrer les nouveaux membres;

Et de nombreux autres gains.

Le contrat modèle de l'industrie papetière consiste à négocier à une table commune les items monétaires comme les salaires, les avantages sociaux et les régimes de retraite. Une fois le modèle négocié, il sert de base de négociation avec tous les autres employeurs de l'industrie forestière.

L'entente avec Résolu implique 700 membres d'Unifor. Et au total, ce sont près de 15 000 membres qui seront impactés par ce contrat modèle en Ontario, au Québec et dans les provinces de l'Atlantique.

