L'entente de principe entre Héma-Québec et ses infirmières et infirmières auxiliaires de Québec (affiliées à la CSN) est ratifiée à l'unanimité

MONTRÉAL, le 20 mars 2023 /CNW/ - Héma-Québec est heureuse d'annoncer que l'entente de principe intervenue le 16 mars avec le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec (CSN) a été ratifiée aujourd'hui par 100% des membres présents à l'assemblée générale.

La nouvelle convention collective, d'une durée de six ans, viendra à échéance le 31 mars 2025 et répond aux préoccupations exprimées par les parties. Ce nouveau contrat permet notamment aux infirmières et infirmières auxiliaires d'Héma-Québec d'obtenir les mêmes échelles salariales que leurs collègues du Réseau de la santé et des services sociaux, et ce, pour l'ensemble des années prévues au contrat. Parmi les autres améliorations, soulignons les avancées suivantes :

Une révision de l'organisation du travail, notamment quant à la structure de poste, favorisant une plus grande stabilité des équipes de travail.

Régime de retraite : une hausse progressive de la cotisation salariale des employés afin qu'elle atteigne 8,7 % du salaire cotisable au 1er janvier 2025 .

« Je suis heureuse de voir aboutir ce règlement. Les derniers mois ont été éprouvants pour nous tous, nos employés, nos équipes de gestion et la direction. Nous avons tous à cœur la mission d'Héma-Québec, et cette nouvelle convention collective nous permet de tourner une page et de nous concentrer à nouveau sur ce que nous faisons de mieux : sauver des vies. Je tiens d'ailleurs à souligner l'ardeur au travail des deux comités de négociation, patronal et syndical, ainsi qu'à remercier nos gestionnaires et nos employés. Ils ont su, malgré tout, maintenir les services essentiels durant cette période de négociations, au bénéfice de la population québécoise, et ceci témoigne de leur fort engagement envers notre mission », a souligné la présidente et chef de la direction d'Héma-Québec, Nathalie Fagnan.

Héma-Québec s'est entendu avec huit (8) des neufs (9) unités syndicales pour le renouvellement de ses conventions collectives. Les négociations ont toujours cours avec les infirmières et infirmières auxiliaires de Montréal.

