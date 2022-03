L'ensemble des actions menées par EnviroCompétences dans le secteur de l'eau porte ses fruits lors de l'annonce du budget du gouvernement du Québec

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - EnviroCompétences, comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement, se réjouit des nouvelles mesures et programmes annoncés par le gouvernement du Québec lors de l'annonce du budget 2022-2023, particulièrement concernant le secteur de l'eau.

L'annonce d'un investissement de 13,2 millions de dollars sur quatre ans pour créer un nouveau volet au Programme de formations de courte durée (COUD) privilégiant les stages dans les professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail, vient répondre à un besoin criant de formation de la relève dans ce secteur identifié depuis longtemps par EnviroCompétences.

En effet, dernièrement c'est dans son Étude sur la main-d'œuvre de la filière eau qu'EnviroCompétences interpellait tous les acteurs de l'écosystème sur la nécessité de former la relève notamment dans la profession d'opérateurs d'installations du traitement des eaux puisqu'un grand nombre actuellement en poste devrait prendre leur retraite à court ou à moyen terme. Cette problématique va au-delà du simple enjeu de développement économique, puisqu'elle concerne également la santé publique.

C'est donc dans la foulée qu'EnviroCompétences est fière d'annoncer le lancement dans quelques jours de son programme COUD dans le secteur de l'eau, soutenue financièrement par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et la Commission des partenaires du marché du travail, afin d'aider les entreprises à faire face à l'enjeu de la rareté de main-d'œuvre. Nous remercions tous nos partenaires pour leur contribution aux solutions et actions portées par notre comité sectoriel.

Citations

« Nous avons toujours été au cœur des solutions et des actions menées dans le secteur de l'eau, que ce soit par des portraits de la main-d'œuvre et du secteur, par la mise en place de formations qualifiantes, ou par la promotion des métiers. Notre rôle est de soutenir les entreprises du secteur afin qu'ils détiennent une main-d'œuvre de qualité et en quantité suffisante » affirme Mme Dominique Dodier, directrice générale d'EnviroCompétences. « Notre comité sectoriel a initié au fil du temps une série de solutions et d'actions pour aider ce secteur. Plusieurs autres seront d'ailleurs mis en place dans les prochains mois et années afin de stimuler l'équilibre du marché du travail dans ce secteur qui touche la santé des citoyens. » ajoute-t-elle.

À propos d'EnviroCompétences

EnviroCompétences*, comité sectoriel de main d'œuvre de l'environnement (OSBL) unique en son genre, travaille en concertation avec les employeurs et les travailleurs de l'industrie de l'environnement, afin d'accompagner et soutenir les entreprises et la main d'œuvre. En maintenant son rôle de chef de file, EnviroCompétences contribue stratégiquement au développement des compétences au travail. Par conséquent, l'organisme est aujourd'hui devenu un acteur incontournable du développement durable et de la filière de l'environnement.

www.envirocompetences.org | YouTube | LinkedIn | Facebook

* La Commission des partenaires du marché du travail contribue au financement des activités du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'environnement.

SOURCE EnviroCompétences

Renseignements: Dominique Dodier, Directrice générale, EnviroCompétences, [email protected], 514-384-4999 poste 25 ; Juliette Lopez, Directrice communications et RP, EnviroCompétences, [email protected], 514-384-4999 poste 27