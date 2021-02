L'enseignement à distance post-pandémie : pas si vite, dit la FNEEQ

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la publication aujourd'hui d'une lettre adressée à la ministre Danielle McCann et signée par 55 professeur-es de cégep, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui représente environ 85 % des gens enseignant dans le réseau collégial public, tient à réitérer la valeur inestimable de l'enseignement en présence et ses avantages incomparables.

La dernière année a obligé le personnel enseignant à improviser et à multiplier les efforts pour diminuer sensiblement l'impact de la pandémie sur la réussite ainsi que sur la persévérance des étudiantes et des étudiants. Cela dit, elle n'a pas encore permis de réfléchir collectivement aux balises essentielles à l'intérieur desquelles le développement de l'enseignement à distance doit s'effectuer. La façon de dispenser la formation collégiale, par exemple en présence ou non, ou de manière synchrone ou asynchrone, doit pouvoir se justifier tant sur le plan de la pédagogie que sur celui du développement psychosocial. De plus, la Fédération estime qu'il s'avère impératif que la qualité et la richesse des interactions ainsi que le développement de compétences relationnelles et communicationnelles restent des critères d'appréciation aussi importants pour les cours à distance que pour ceux qui sont donnés en mode présentiel. Il importe que tout mode de transmission de la formation vise le développement des personnes sur les plans humain, citoyen et professionnel de même que le développement de leur autonomie et de leur esprit critique.

« La pandémie a fait en sorte que la formation en mode non présentiel s'impose sans réelle réflexion, préparation ou discussion. En raison de son caractère inédit, cette période ne doit surtout pas servir de modèle pour l'avenir de l'enseignement supérieur », souligne Caroline Quesnel, présidente de la FNEEQ-CSN. « Nous ne sommes pas encore sortis de la crise sanitaire et il serait prématuré, autant pour le ministère de l'Enseignement supérieur que pour les directions d'établissement, de prendre des décisions à cet égard, notamment en lien avec l'instauration généralisée de l'enseignement comodal. »

Afin de permettre à toutes les enseignantes et à tous les enseignants de se faire entendre, la Fédération demande que les conventions collectives prévoient la consultation des instances concernées (département, comité de programme, etc.) avant toute mise en œuvre d'un enseignement à distance.

« Nous ignorons encore où nous en serons l'automne prochain et la contribution de toutes les personnes préoccupées par l'avenir de l'enseignement supérieur est la bienvenue. Ce type de discussion doit se faire dans les lieux appropriés, par exemple les assemblées générales », conclut Yves de Repentigny, vice-président et responsable du regroupement cégep de la FNEEQ-CSN.

Fondée en 1969, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 41 établissements privés et 12 universités. Elle parle au nom de près de 85 % des profs de cégep et de 80 % des chargées et chargés de cours des universités québécoises. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec et constitue l'une des huit fédérations affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

