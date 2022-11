OTTAWA, le 3 nov. 2022 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) est déçue que l'Énoncé économique de l'automne 2022 du gouvernement fédéral ne comprenne aucune mesure immédiate pour soutenir les PME vers la relance économique. L'énoncé comprend toutefois de bonnes orientations, notamment un plan de retour à l'équilibre budgétaire et un engagement à réduire les frais de traitement des cartes de crédit pour les PME.

Les hausses d'impôts aggravent les problèmes des PME

« Les PME ont besoin d'aide dès maintenant pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation rapide des coûts. Malheureusement, Ottawa aggrave leurs problèmes en augmentant considérablement les cotisations à l'assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada à compter du 1er janvier ainsi que la taxe sur le carbone et la taxe d'accise au printemps 2023 », déclare Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales à la FCEI.

Progrès sur les frais de traitement des paiements par carte de crédit

« Nous sommes heureux de voir enfin le gouvernement fédéral envisager sérieusement de respecter ses nombreuses promesses pour réduire les frais de carte de crédit des petites entreprises », fait remarquer Jasmin Guénette. En effet, plus des trois quarts (78 %) des propriétaires de PME affirment que les frais de traitement des paiements par carte de crédit font mal à leur entreprise.

« Bien qu'un soutien risque d'arriver un peu tard pour aider les propriétaires de PME à faire face aux pressions inflationnistes des coûts d'exploitation, la position du gouvernement devrait inviter les réseaux de cartes de crédit et les banques à commencer à négocier une entente », ajoute Jasmin Guénette.

Retour à l'équilibre budgétaire d'ici 2027-2028

La FCEI se réjouit également que le gouvernement fédéral ait présenté une voie vers un retour à l'équilibre budgétaire.

Prêts du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et dettes pandémiques des PME

« Malheureusement, il n'y a eu aucun progrès sur le plan des dettes écrasantes que doivent rembourser les propriétaires de PME en raison de la pandémie. Les propriétaires de PME ont accumulé une dette moyenne de 144 000 $, et la plupart d'entre eux ont obtenu un prêt garanti par le gouvernement via la Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). La FCEI continuera de demander au gouvernement d'augmenter à 50 % la portion des prêts du CUEC pouvant être transformée en subvention, de reporter la date limite de remboursement des prêts d'une autre année et de permettre aux 50 000 entreprises récemment jugées inadmissibles de faire appel de cette décision », conclut Jasmin Guénette.

