Cœur + AVC salue l'engagement du gouvernement à agir rapidement pour concrétiser le régime

OTTAWA, ON, le 23 sept. 2020 /CNW/ - Cœur + AVC se réjouit de l'engagement annoncé aujourd'hui dans le discours du Trône à créer un régime d'assurance-médicaments qui comprend une stratégie relative aux maladies rares et une liste des médicaments admissibles. Le gouvernement s'est engagé à travailler avec les provinces et les territoires qui souhaitent aller de l'avant sans délai.

« C'est avec plaisir que nous avons accueilli l'annonce de l'engagement du gouvernement à créer un régime d'assurance-médicaments universel lors du discours du Trône. L'accès à des médicaments essentiels fait partie intégrante d'une couverture de santé universelle, a déclaré Doug Roth, chef de la direction, Cœur + AVC. Un régime national permettra de réduire les coûts et le fardeau sur le système de santé et donnera l'accès aux médicaments essentiels à toute personne au pays qui en a besoin. »

Avant la pandémie de COVID-19, 7,5 millions de personnes au pays n'avaient pas de couverture de médicaments sur ordonnance ou possédaient une couverture inadéquate. Entre les mois de mars et d'avril de cette année, trois millions d'emplois ont été perdus en raison de la pandémie et le chômage reste élevé. Ainsi, encore moins de personnes au pays ont des régimes d'assurances liés à l'emploi qui comprennent une couverture de médicaments sur ordonnance. De plus, l'impact disproportionné que le chômage lié à la pandémie a eu sur les nouveaux immigrants, les personnes racialisées et les femmes est préoccupant. Les femmes étaient déjà souvent dans une situation plus précaire en matière d'emploi, occupant notamment des postes à temps partiel qui n'offrent aucun régime d'assurance-médicaments.

Un régime d'assurance-médicaments universel est plus important que jamais pour la santé des gens du pays.

« Nous sommes impatients de travailler avec le gouvernement à l'égard des priorités énoncées dans le discours du Trône en matière de santé, y compris la capacité élargie d'offrir des soins virtuels, et nous espérons ardemment que d'autres politiques vitales relatives à la santé seront mentionnées dans le mandat du ministre de la Santé, notamment une réglementation plus rigoureuse afin de protéger les jeunes contre le vapotage, des lois pour restreindre la publicité sur des aliments et des boissons s'adressant aux enfants et l'étiquetage nutritionnel obligatoire sur le devant des emballages, » a déclaré M. Roth.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous promouvons la santé, préservons la vie et favorisons le rétablissement grâce à la recherche, à la prévention et à des politiques publiques. coeuretavc.ca

