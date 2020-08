Des prix Or et Bronze soulignent le leadership qu'exerce BMO pour rendre l'apprentissage accessible à tous les employés

MONTRÉAL, le 27 août 2020 /CNW/ - BMO Groupe financier a été reconnu par le Brandon Hall Group pour les efforts continus qu'il déploie pour bâtir une main-d'œuvre audacieuse et inclusive dotée des compétences nécessaires pour répondre aux besoins existants et émergents des clients.

BMO a reçu quatre prix d'excellence en gestion du capital humain, qui avaient été annoncés virtuellement le 20 août. Une cérémonie officielle aura lieu en janvier 2021 pour les organisations de renommée mondiale lauréates.

BMO a reçu un prix Or pour la meilleure utilisation des exigences de la section 508 pour la formation, qui reconnaît les progrès accomplis dans la création d'expériences d'apprentissage sans obstacle pour les employés handicapés, et trois prix Bronze pour la meilleure avancée dans le domaine du perfectionnement des cadres supérieurs, le meilleur programme de certification et la meilleure équipe d'apprentissage.

« Nous sommes fiers d'être reconnus par le Brandon Hall Group pour notre engagement envers l'apprentissage et l'inclusion, et parce que nous veillons à ce que divers groupes, dont les personnes handicapées, aient un accès équitable aux possibilités de croissance et d'avancement, a déclaré Karen Collins, chef, Gestion des talents, BMO Groupe financier. Notre approche de l'apprentissage garantit aux employés l'accès à des programmes et à des plateformes de pointe qui soutiennent leur perfectionnement professionnel et leur permettent d'offrir le meilleur d'eux-mêmes à nos clients et collectivités. »

Les prestigieux prix d'excellence du Brandon Hall Group célèbrent des organisations du monde entier qui ont obtenu des résultats mesurables grâce au succès de programmes, de stratégies et d'outils judicieusement déployés. Les catégories de prix reconnaissent l'apprentissage et le perfectionnement, le développement du leadership, la gestion des talents et les initiatives d'entreprise, lesquels sont évalués en fonction des besoins, de la conception, de la fonctionnalité, de l'innovation et des avantages généraux de l'entreprise.

Depuis plus de 25 ans, BMO est à l'avant-garde de l'apprentissage en entreprise, investissant plus de 86 millions de dollars par an dans le perfectionnement des employés.

« À BMO, nous nous passionnons pour la création d'un milieu de travail où tous peuvent s'épanouir. Pour nous, l'une des principales façons d'uniformiser les règles du jeu réside dans l'apprentissage, que nous rendons accessible à tous les employés, y compris ceux qui utilisent la technologie adaptative. L'objectif est de créer des solutions qui touchent la cible, en proposant des expériences qui semblent créées sur mesure, a ajouté Gina Jeneroux, chef de la formation, BMO Groupe financier. Alors que nous nous concentrons sur l'innovation et le renforcement des compétences d'aujourd'hui et de demain, nous promouvons auprès des membres de l'équipe des occasions d'apprendre et de se développer à leur manière. »

Prix d'excellence Brandon Hall 2020 décernés à BMO :

Or - Meilleure utilisation des exigences de la section 508 pour la formation (meilleure solution d'accessibilité) : Prix décerné pour les pratiques de conception des programmes d'apprentissage de BMO, qui garantissent que les programmes sont entièrement accessibles et créent une expérience engageante pour tous les employés, y compris les personnes handicapées. Ces pratiques se révèlent dans Apprendre de nos différences - Pour tous (LFD4A) de BMO, un programme créé pour ancrer une culture d'inclusion et d'appartenance au sein de la Banque et renforcer l'engagement de BMO à soutenir une société sans obstacle à l'inclusion.

Bronze - Meilleure avancée dans le domaine du perfectionnement des cadres supérieurs : Décerné pour le prestigieux Programme de formation en leadership pour les gestionnaires de BMO, qui a été repensé pour les cadres en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, afin de veiller à ce que les meilleurs talents mondiaux de BMO aient accès aux normes les plus élevées de développement du leadership. Le programme explore les possibilités et les défis uniques que rencontrent les leaders chevronnés qui dirigent des équipes de travail multiniveaux et travaillent horizontalement dans toute l'organisation pour obtenir des résultats.

Bronze - Meilleur programme de certification : Décerné pour Vers l'avenir à BMO, le programme d'apprentissage de « l'avenir du travail » de BMO. Ce programme aide chaque employé de la Banque à développer les compétences dont il a besoin pour l'avenir numérique, notamment la technologie numérique, l'intelligence artificielle, la science des données et la cybersécurité, ainsi que des « compétences humaines » telles que l'empathie, la résilience, le jugement et l'intelligence culturelle. Les employés qui acquièrent et appliquent ces compétences gagnent des badges numériques - des microcertifications qui mettent en valeur leurs réalisations.

Bronze - Meilleure équipe d'apprentissage : Décerné en reconnaissance des professionnels de l'apprentissage de BMO qui créent des solutions de pointe permettant aux employés d'acquérir les compétences dont ils ont besoin pour leur travail, leur carrière et l'avenir, et de fournir des résultats pour les clients et l'entreprise. Bon nombre de ces solutions sont ancrées dans L'Académie BMO, l'université d'entreprise de BMO et un établissement à la fine pointe de la technologie, qui est une preuve tangible de l'engagement de la Banque envers l'apprentissage et le perfectionnement, et dans BMO U, une plateforme mobile dynamique qui donne accès à des milliers de vidéos, de baladodiffusions, d'articles, de cours et d'autres formes de microconnaissances.

Pour en savoir plus sur l'engagement de BMO à constituer une main-d'œuvre diversifiée et engagée, visitez https://bmocarrieres.com/pourquoi-choisir-bmo/ .

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 974 milliards de dollars au 31 juillet 2020 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

