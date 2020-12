MONTRÉAL, le 3 déc. 2020 /CNW/ - Les Business Transformation and Operational Excellence Industry Awards (BTOES) (prix de la transformation des affaires et de l'excellence opérationnelle dans l'industrie) ont récompensé BMO Groupe financier en lui décernant deux prix pour son succès dans la transformation numérique.

La reconnaissance de BMO - seule banque canadienne honorée parmi les organisations de renommée mondiale - pour la meilleure réalisation en matière d'excellence opérationnelle dans la catégorie Banques, marchés des capitaux, services financiers et assurances célèbre la transformation numérique de la Banque dans le cadre de son projet VAULT, qui consistait à faire passer les services essentiels par différentes phases de préparation au numérique. Le projet de numérisation au sein des Placements de particuliers de BMO a également été récompensé pour la meilleure réalisation en matière d'excellence opérationnelle pour assurer la transformation numérique pour des initiatives améliorant les services dans des centaines de succursales partout au pays.

Présentant les réalisations organisationnelles les plus remarquables découlant de l'adoption de programmes opérationnels, ces prix d'élite de l'industrie célèbrent la mise en œuvre réussie d'initiatives qui produisent des résultats d'affaires mesurables. Les gagnants ont été annoncés lors d'une cérémonie virtuelle tenue à l'occasion du Sommet mondial sur la transformation des affaires et l'excellence opérationnelle.

« Derrière cette importante reconnaissance se cache une équipe de professionnels innovants et dévoués qui ont travaillé sans relâche à mettre en application notre stratégie axée sur le client afin de transformer les capacités de service essentiel dans nos secteurs d'activité, a indiqué Victor Tung, chef de la technologie et des opérations, É.-U. et chef de l'exploitation, BMO Groupe financier. Nous tenons à offrir des expériences efficientes et fiables à nos employés et à nos clients alors que nous devenons une banque chef de file prête pour l'avenir. Nous sommes honorés de recevoir ces prix pour notre excellence opérationnelle. »

La transformation numérique de BMO dans le cadre de son projet VAULT a été reconnue pour sa transition transparente de services essentiels, tels que Solutions de trésorerie et de paiement, à travers trois étapes de préparation au numérique, tout en assurant la stabilité, la fiabilité et le bon rendement de la technologie d'infrastructure - un facteur de différenciation clé dans le secteur des services financiers. Ce prix récompense l'avancement des capacités numériques de BMO pour répondre aux attentes changeantes des clients, s'adapter aux changements rapides de l'écosystème des paiements et assurer la stabilité du rendement des systèmes essentiels.

De plus, le projet de numérisation au sein des Placements de particuliers de BMO a été mis à l'honneur pour avoir transformé les anciens processus et l'ancienne technologie de placements de particuliers utilisés par plus de 11 000 employés répartis dans 900 succursales canadiennes grâce à une feuille de route pluriannuelle comprenant une combinaison d'automatisation, de numérisation et de centralisation. L'initiative a permis de créer des capacités pour les employés de première ligne tout en rationalisant les processus, en réduisant les coûts, en améliorant la gestion des risques opérationnels et en créant une meilleure expérience pour l'utilisateur et le client.

« Le parcours de transformation de la numérisation des succursales de BMO a permis d'économiser plus de 20 millions de feuilles de papier, de produire plus de 500 000 documents signés électroniquement et d'éliminer 650 000 transactions sans valeur ajoutée par année, s'est réjoui Curtis Murphy, chef, Processus d'affaires et numérisation, Services bancaires Particuliers et entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. Être reconnu aux prix BTOES renforce encore la position de BMO en tant que chef de file de la numérisation. »

