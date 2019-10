L'énergie devient intelligente avec Hilo, nouvelle marque d'Hydro-Québec

Dès l'an prochain, Hilo offrira des produits et services pour la maison intelligente, qui permettront une gestion efficace de leur utilisation de l'énergie. Par la suite, d'autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs des services en énergie pour les entreprises, de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire.

« Avec Hilo, le client deviendra un acteur de premier plan. Collectivement, nous pouvons faire bouger les choses en économisant l'électricité, libérant des quantités d'énergie qui pourront alimenter l'économie du Québec et être exportées ailleurs en Amérique du Nord. Hilo contribuera donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus de créer de la richesse au Québec », résume Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.

Les produits et services qui seront offerts par Hilo s'appuieront sur le savoir-faire d'ici, en mettant à profit l'expertise non seulement de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec, mais aussi d'entreprises québécoises à la fine pointe.

L'information sur les premiers produits et services offerts par Hilo sera précisée au cours des prochains mois.

Nomination du pdg de Hilo

Sébastien Fournier agira comme président-directeur général de Hilo. Auparavant, il a œuvré pendant de nombreuses années comme gestionnaire au sein de grandes entreprises du secteur des télécommunications. Récemment, il était vice-président directeur général de 8D Technologies, un chef de file mondial dans la conception et le développement de plateformes et solutions pour le transport urbain.

Que signifie Hilo ?

Hilo évoque un « îlot » et l'idée d'autonomie, d'un espace de vie différent où l'énergie devient intelligente et se situe dorénavant au cœur des besoins des résidences et des entreprises. Le H et le O rappellent Hydro-Québec.

Vidéo pour en savoir plus et découvrir Hilo.

SOURCE Hydro-Québec

Renseignements: Hydro-Québec, Relations avec les médias, Tél : 514 289-4104

