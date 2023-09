OTTAWA, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La GRC tiendra son encan de chevaux du lundi 2 octobre au mercredi 11 octobre en collaboration avec GC Surplus de Services publics et Approvisionnement Canada. Cet encan est l'occasion pour les passionnés d'acheter des chevaux excédentaires du célèbre Carrousel et du réputé Programme d'élevage de la GRC.

La ferme de la GRC élève certains des plus beaux chevaux hanovriens au Canada pour le Carrousel. Les chevaux élevés par la GRC sont tous d'excellente lignée, mais tous ne satisfont pas aux exigences strictes d'une monture du Carrousel.

La GRC, en collaboration avec GCSurplus et TPSGC, organise sa vente aux enchères de chevaux en ligne. (Groupe CNW/Gendarmerie royale du Canada)

Lors de l'encan de cette année, on prévoit vendre six chevaux dont l'âge, les compétences, le niveau d'entraînement et le tempérament varient. L'enchère commence à 5 000 $.

Pour vous inscrire à l'encan : https://www.gcsurplus.ca/mn-fra.cfm?snc=ss

Citation

« Notre Programme d'élevage est réputé dans le monde entier pour le calibre élevé de ses chevaux hanovriens et nous sommes fiers des chevaux qui se distinguent par leur force et leur tempérament égal. Nous recevons souvent des courriels d'anciens acheteurs nous disant que nos chevaux sont bien adaptés à leurs nouvelles demeures. Nos chevaux ont une excellente réputation. »

-- Surintendant principal Kevin Fahey, officier responsable, Carrousel et Patrimoine, Gendarmerie royale du Canada

Faits en bref

La GRC élève ses propres chevaux depuis 1939.

La GRC a établi son programme d'élevage en 1942 à Fort Walsh ( Saskatchewan ) avant de le réinstaller en 1968 à son emplacement actuel à Pakenham ( Ontario ), sur une ferme de 140 hectares.

) avant de le réinstaller en 1968 à son emplacement actuel à ( ), sur une ferme de 140 hectares. Le Programme d'élevage de chevaux de la GRC maintient des exigences strictes en matière de taille, de conformation, de tempérament et de couleur, tout aussi importantes que la substance et l'endurance pour supporter les rigueurs des tournées nationales et internationales du Carrousel.

Le Programme d'élevage est reconnu dans le monde entier et certains des plus beaux chevaux au Canada en sont issus.

en sont issus. Le Programme d'élevage de la GRC est réputé dans le monde entier pour la qualité exceptionnelle de ses chevaux hanovriens. Le Hanovrien est un cheval de compétition très réputé et extrêmement polyvalent qui excelle dans toutes les disciplines.

Le Carrousel est composé de 32 policiers et de leur monture, en plus de l'officier responsable. Son spectacle comprend une variété de figures complexes et d'exercices de cavalerie chorégraphiés qui s'exécutent au son de la musique. La première présentation publique documentée du Carrousel a eu lieu en 1901 à Regina ( Saskatchewan ).

). Le Carrousel effectue la tournée des provinces en alternance afin que les Canadiens partout au pays aient l'occasion de voir son spectacle.

Lien connexe

