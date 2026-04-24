L'ENAP poursuit sa lancée à Gatineau avec l'octroi d'un financement

Une contribution de 3,355 millions de dollars pour soutenir le campus de Gatineau

GATINEAU, QC, le 24 avril 2026 /CNW/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) annonce l'octroi d'un financement de 3,355 millions de dollars par le gouvernement du Québec afin de soutenir ses activités à Gatineau, dans le cadre des Règles budgétaires et calcul des subventions de fonctionnement des universités du Québec 2025-2026. Cette contribution est destinée au financement d'espaces additionnels et vise à assurer la stabilité et le développement de sa présence dans la région.

Ce soutien permet à l'ENAP de disposer de conditions favorables pour épauler ses activités d'enseignement, de recherche et de transfert des connaissances en innovation publique. Le financement annoncé aujourd'hui permet de consolider cette implantation et de soutenir la poursuite des activités de l'École dans un environnement institutionnel unique dans la région, où cohabitent les administrations municipales, provinciales et fédérales.

Rappelons que l'ENAP est présente à Gatineau depuis plus de 50 ans et que sa mission appuie le développement des compétences et des pratiques en administration publique en collaboration étroite avec l'État et les organisations publiques.

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'École nationale d'administration publique (ENAP) est l'université spécialisée en administration publique au sein du réseau de l'Université du Québec.

Elle propose aux individus, aux organisations publiques et aux États, ici et à l'international, une offre complète de formation et de services, et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs publics et parapublics.

Véritable référence en matière de développement et de modernisation de l'administration publique, l'ENAP exerce sa mission dans trois grands domaines : formation et enseignement supérieur, recherche et services-conseils.

SOURCE École Nationale d'administration publique (ENAP)

Source et renseignement média : Marie-Michelle Chartier, Conseillère en communication, 514-435-7208, [email protected], Direction des communications et du rayonnement, École nationale d'administration publique