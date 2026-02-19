L'ENAP inaugure son nouveau campus à Gatineau

GATINEAU, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) a procédé cet avant-midi à l'inauguration de son nouveau campus de Gatineau. L'événement s'est tenu en présence du président de la direction et directeur général de l'ENAP, Hugo Cyr, de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, de la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, et du président de l'Université du Québec, Alexandre Cloutier. Des représentantes et représentants des milieux universitaires et de l'administration publique étaient également présents.

« L'ENAP est un établissement universitaire stratégique pour le développement socio-économique du Québec, et ce, tant par son action à l'échelle du Québec que par son apport essentiel à l'offre de services publics efficaces et de qualité. Cette vocation nationale, inscrite dans notre identité, se concrétise par une présence active au cœur des principaux pôles de la fonction publique que sont Gatineau, Montréal et Québec », a souligné Hugo Cyr.

Une vocation claire : un campus pensé pour une administration publique en action

Établie à Gatineau depuis plus de 50 ans, l'ENAP y accueille près du quart de sa communauté étudiante. Ce nouveau milieu de vie, au cœur du centre-ville, consolide la place de l'ENAP comme un pôle de formation, d'enseignement supérieur, de recherche et de services-conseils. Il illustre la volonté d'offrir une formation universitaire de qualité, ancrée dans son environnement. C'est ici, au carrefour des trois paliers de gouvernement, que se réfléchira, se développera, se vivra l'innovation publique. Ainsi, au bénéfice des services publics, le transfert des connaissances entre la théorie et la pratique est stimulé, la curiosité est alimentée au moyen de projets de recherche contemporains et l'offre de cours répond aux besoins particuliers de la région.

Citations

Hugo Cyr, président de la direction et directeur général de l'École nationale d'administration publique

« Le campus de Gatineau est un lieu rassembleur et vivant, en parfaite continuité de nos valeurs de proximité et d'engagement. Nous sommes heureux d'avoir développé notre projet phare en synergie avec de nombreux partenaires locaux afin de doter ce campus des moyens nécessaires pour répondre à la demande dans cette région. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur

« Depuis près de cinquante ans, l'ENAP est solidement implantée en Outaouais. Elle y a formé des générations de travailleurs qui jouent un rôle essentiel dans la qualité des services offerts à la population. Aujourd'hui, avec un campus au goût du jour, elle se donne des moyens à la hauteur de ses ambitions. Je remercie les équipes de l'ENAP, les partenaires de la région de l'Outaouais et toutes les personnes qui ont contribué à réaliser ce projet. Ce sont d'abord et avant tout les étudiants qui en bénéficieront. »

Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de la ville de Gatineau

« En consolidant sa présence au centre-ville, l'ENAP renforce notre position comme pôle d'excellence en formation, en recherche et en innovation publique. L'emplacement hautement stratégique du nouveau campus, lui permettra de participer à la dynamisation du secteur, ainsi que d'assumer un rôle dans l'excellence des administrations publiques, dont la ville de Gatineau, en Outaouais. Au nom du conseil municipal et de la population Gatinoise, je salue cette étape majeure et souhaite à l'ENAP un plein succès dans ce nouveau chapitre. »

Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec

« Avec ce nouveau campus à Gatineau, l'École nationale d'administration publique est fidèle à sa raison d'être : former, en français, des gestionnaires publics capables de concevoir et de piloter les politiques dont le Québec a besoin. L'Université du Québec renforce ainsi concrètement la capacité de l'État à servir le bien commun en Outaouais. »

Faits saillants

L'École nationale d'administration publique se spécialise dans l'enseignement et la recherche en administration publique et offre des programmes de 2 e et 3 e cycles.

et 3 cycles. L'ENAP est établie à Gatineau depuis une cinquantaine d'années, attestant son enracinement au sein des trois pôles principaux de l'administration publique.

La recherche au campus de Gatineau portera principalement sur les questions des Premiers peuples, la défense et les marchés publics.

La superficie du campus est de 13 000 pieds carrés et comprend des classes régulières et comodales, des ateliers de travail, des espaces de bureau et une salle multifonction.

Une activité Porte ouverte aura lieu le 19 mars 2026, de 11 h à 19 h.

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'École nationale d'administration publique (ENAP) est l'université spécialisée en administration publique au sein du réseau de l'Université du Québec.

Elle propose aux individus, aux organisations publiques et aux États, ici et à l'international, une offre complète de formation et de services, et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs publics et parapublics.

Véritable référence en matière de développement et de modernisation de l'administration publique, l'ENAP exerce sa mission dans trois grands domaines : formation et enseignement supérieur, recherche et services-conseils.

