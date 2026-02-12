INVITATION AUX MÉDIAS - L'ENAP INAUGURE SON CAMPUS À GATINEAU

GATINEAU, QC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) invite les médias à la cérémonie d'inauguration de son nouveau campus à Gatineau, en présence de M. Hugo Cyr, président de la direction et directeur général de l'ENAP, de Mme Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Maude Marquis-Bissonnette, mairesse de Gatineau de même que monsieur Alexandre Cloutier, président de l'Université du Québec.

Cet événement d'inauguration sera l'occasion de découvrir ce nouvel espace d'innovation publique. Depuis la rentrée hivernale, le campus accueille déjà ses premières cohortes.

Date : 19 février 2026 Heure : 10 H 15 Lieu : Campus de Gatineau 60, rue Laval, 6e étage

Gatineau (Québec) J8X 3H1

Une visite des nouveaux locaux sera au programme. Les représentants des médias qui souhaitent y participer sont priés de confirmer leur présence à [email protected]

SOURCE École Nationale d'administration publique (ENAP)

Source et contacts médias : Marie-Michelle Chartier, Conseillère en communication, 514 435-7208, [email protected]; Direction des communications et du rayonnement, École nationale d'administration publique, [email protected]