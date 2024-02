L'Empreinte, le nouveau balado d'impact présenté par Énergère-Ainsworth

MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Énergère-Ainsworth annonce fièrement le lancement officiel de L'Empreinte, son balado engagé et engageant qui met en lumière des personnalités inspirantes - leaders ou visionnaires - qui souhaitent avoir un impact positif dans la société. Dans le tout nouvel épisode, Jean Théroux, Vice-président, Croissance et innovation laisse la parole à Martin Damphousse, maire de Varennes et président de l'Union des Municipalités du Québec dans un échange à cœur ouvert.

Pourquoi l'Empreinte?

Dans un monde en constante évolution, où l'on assiste irréfutablement à de grands défis sociaux, environnementaux et sociétaux, L'Empreinte permet d'explorer les récits captivants de différents invités - ces derniers témoignent de leurs parcours, de leurs valeurs, mais surtout de l'empreinte qu'ils veulent avoir autour d'eux, mais aussi laisser derrière eux.

Chaque épisode vise à insuffler une dose d'inspiration pour aujourd'hui, et demain. Que ce soit en partageant leurs réussites, leurs défis surmontés, leurs projets novateurs ou leurs ambitions, les invités nous démontrent qu'un changement positif est possible à chaque échelle, et que chacun de nous peut contribuer à façonner un présent plus résilient et un avenir meilleur.

Le pouvoir de l'équipe, selon Martin Damphousse

Le nouvel épisode du balado l'Empreinte met de l'avant un invité aux multiples casquettes (13 au total!) qui s'est bâti une réputation au Québec au fil des années, et dont la personnalité ouverte et bienveillante permet d'offrir un épisode plein de vie, d'authenticité et riche en anecdotes. Celui-ci propose de découvrir l'humain audacieux qui se cache derrière Martin Damphousse, maire de la ville de Varennes depuis 15 ans et 59e Président de l'Union de Municipalités du Québec depuis 2023.

Son récit invite l'auditeur à plonger dans son histoire familiale, sa relation avec son frère Vincent Damphousse, la place du sport dans la construction de sa personnalité, son chemin professionnel sans égal, souvent semé d'embûches, parfois orné de grandes réussites mais toujours marqué par l'audace et la persévérance. On découvre une figure dont le succès puise sa source dans le pouvoir de l'esprit d'équipe. Il le dit lui-même : « j'ai surtout grandi en apprenant qu'à travers le sport d'équipe, c'est en équipe que tu réussis ».

Si la notion d'équipe est prépondérante chez Martin, il fait aussi savoir que son parcours et sa réussite ne suivent pas un processus linéaire et que la confiance en soi n'est pas innée - au contraire, elle se construit avec le temps et grâce à certaines rencontres qui peuvent changer le cours d'une destinée.

Finalement, dans cet échange rempli de vérité et de vulnérabilité, Martin se livre en tant qu'individu, au-delà de la personnalité publique et politique qu'il représente.

Pour écouter l'épisode, rendez-vous sur energere.com.

L'épisode est disponible sur les autres plateformes de diffusion en continu : Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible, TuneIn + Alexa ou encore Samsung.

Énergère est le leader de l'industrie de l'efficacité énergétique et des réductions des émissions de GES au Québec depuis 26 ans. Énergère a su démontrer son savoir-faire à travers ses solutions déployées dans plus de 600 projets d'envergure réalisés dans les marchés institutionnels, municipaux, commerciaux et industriels.

Ainsworth inc. (« Ainsworth ») en activité depuis 1933, est une entreprise canadienne entièrement détenue par GDI Integrated Facility Services Inc., se positionnant comme un leader dans l'industrie en tant que fournisseur de services techniques multi-métiers, tels que CVC (chauffage, ventilation et climatisation), mécanique, électrique, automatisation des bâtiments, efficacité énergétique et services de décarbonation

SOURCE Énergère

Renseignements: Relations médias : Emmanuelle Pey, Marketing-Communication, [email protected], 438 828-0925