Énergère réalise une boucle énergétique innovante dans l'écoquartier du Technopole Angus

La Société de développement Angus (SDA) a choisi d'investir dans une boucle énergétique performante pour le développement du Technopole Angus , situé sur l'ancien site industriel de la Canadian Pacific Railway Limited. Une boucle énergétique permet l'échange d'énergie à l'échelle d'un quartier, intégrant diverses sources pour une consommation énergétique efficiente. Elle favorise la récupération et l'échange interne de chaleur, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre.

La particularité de cette boucle énergétique réside dans le fait que la conception de la boucle a dû être réalisée avant de connaître l'usage des différents bâtiments, un vrai casse-tête pour les équipes! D'où le choix de la boucle énergétique 5e génération, une véritable infrastructure évolutive qui permet l'intégration d'autres technologies au fil du temps. La boucle et les technologies choisies se devaient d'être flexibles, et les températures et modes de fonctionnement d'être compatibles entre les différents blocs.

Comme pour de nombreux projets, Énergère a mobilisé son expertise pour obtenir des subventions cruciales, incluant Énergir (Programmes Équipements efficaces et Nouvelle construction efficace) et Hydro Québec (Programme Projets innovants).

