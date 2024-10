Énergère et le Service correctionnel du Canada unissent leurs forces pour décarboner le pénitencier de Laval

Article complet: https://energere.com/penitencier-de-laval-un-tournant-energetique/

MONTRÉAL, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Énergère collabore avec le Centre Fédéral de Formation (CFF) de Laval dans le cadre d'un projet de décarbonation visant à réduire l'empreinte carbone des infrastructures du complexe correctionnel, qui regroupe plus de 50 bâtiments. Ce projet s'inscrit dans les efforts du Service correctionnel du Canada pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques dans le secteur institutionnel.

Pénitencier de Laval (Groupe CNW/Énergère)

Les principales mesures incluent la décentralisation du réseau de chauffage à la vapeur, la conversion de ce dernier à un système de chauffage à l'eau chaude, et l'intégration de technologies comme des thermopompes et des chaudières électriques. Ces solutions, combinées à la modernisation de l'éclairage et à l'optimisation des systèmes de gestion énergétique, permettront d'éliminer les fuites, de réduire les pertes d'énergie, et d'améliorer l'efficacité globale des infrastructures. L'ensemble des travaux devrait être achevé d'ici 2028.

Avec un investissement de plus de 45 millions de dollars, ce projet est soutenu par des partenaires tels qu'Hydro-Québec et Énergir. Énergère assurera un suivi des performances énergétiques du CFF de Laval après l'implantation des nouvelles infrastructures, garantissant ainsi des résultats optimaux à long terme.

À PROPOS

Le Centre Fédéral de Formation (CFF) est un établissement situé à Laval. C'est le plus vieil établissement encore en opération dans la région du Québec. Initié en 1932, l'établissement a vu arriver ses premiers détenus en 1952. Il peut en détenir aujourd'hui jusqu'à 764.

Énergère est le leader de l'industrie de l'efficacité énergétique et des réductions des émissions de GES au Québec depuis 26 ans. Énergère a su démontrer son savoir-faire à travers ses solutions déployées dans plus de 600 projets d'envergure réalisés dans les marchés institutionnels, municipaux, commerciaux et industriels.

SOURCE Énergère

Contact Presse : Gaëlle Le Duc, Directrice Marketing-Communication, 514-622 0729, [email protected]