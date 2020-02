L'emploi au Québec continue de progresser en 2019 et le taux de chômage atteint son plus bas niveau depuis 1976

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - En 2019, le nombre d'emplois au Québec atteint 4 341 200, en hausse pour une cinquième année consécutive. Par rapport à 2018, il s'agit d'une augmentation moyenne de 77 700 emplois, soit de 1,8 %. C'est ce qui ressort de la publication intitulée État du marché du travail au Québec. Bilan de l'année 2019, rendue publique aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec, à la suite de la publication des données officielles finales pour 2019 de l'Enquête sur la population active de Statistique Canada.

Le taux de chômage au Québec s'établit en moyenne à 5,1 % en 2019, en baisse de 0,4 point de pourcentage par rapport à 2018. Il atteint ainsi le plus bas niveau observé depuis que les données sont disponibles, soit depuis 1976.

La majeure partie de la croissance de l'emploi en 2019 repose sur la création d'emplois à temps plein et dans le secteur privé

La croissance de l'emploi en 2019 s'explique notamment par la création de 49 700 emplois à temps plein, alors que le nombre d'emplois à temps partiel augmente de 28 000. Cette croissance se concentre principalement dans le secteur privé (+ 56 900) et elle se partage à parts à peu près égales entre les femmes (+ 39 200) et les hommes (+ 38 500).

Forte croissance de la rémunération en 2019

En 2019, la hausse de la rémunération horaire moyenne des employés québécois par rapport à l'année précédente atteint 4,8 %, soit 1,23 $. C'est deux fois et demie plus élevé que la croissance observée en 2018 (+ 1,9 %; 0,48 $) et la plus forte hausse des dix dernières années.

Parmi les provinces canadiennes, le Québec affiche l'un des plus faibles taux de chômage

En 2019, l'emploi au Canada augmente de 398 200 (+ 2,1 %). La croissance se concentre en Ontario (210 200 emplois; + 2,9 %), au Québec (77 700 emplois; + 1,8 %) et en Colombie-Britannique (65 400 emplois; + 2,6 %). À 5,1 %, le taux de chômage du Québec est l'un des plus faibles de toutes les provinces, après celui de la Colombie-Britannique (4,7 %).

La publication État du marché du travail au Québec. Bilan de l'année 2019 inclut également des sections sur les régions administratives du Québec, la population immigrante, les secteurs et les industries ainsi que les données les plus récentes sur les postes vacants au Québec.

