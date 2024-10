KINGSTON, ON, le 28 oct. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a lancé six nouveaux fonds distincts dans le cadre de son contrat de fonds de placement garanti (FPG) afin d'offrir aux Canadiennes et aux Canadiens un plus grand choix et un potentiel accru de croissance des placements.

FPG Portefeuille FNB Vanguard de l'Empire Vie

Une nouvelle gamme de portefeuilles de fonds distincts constitués de fonds négociés en bourse (FNB), créée par Vanguard Canada, pionnière de la conception de FNB.

FPG Portefeuille FNB de revenu prudent Vanguard de l'Empire Vie

de l'Empire Vie FPG Portefeuille FNB prudent Vanguard de l'Empire Vie

de l'Empire Vie FPG Portefeuille FNB équilibré Vanguard de l'Empire Vie

de l'Empire Vie FPG Portefeuille FNB de croissance Vanguard de l'Empire Vie

FPG américain de croissance de l'Empire Vie

Géré par Ashley Misquitta, stratège en placements et gestionnaire principal de portefeuille à Placements Empire Vie Inc., le fonds offrira une exposition à certains des secteurs les plus novateurs du marché américain tout en gardant un œil sur la qualité et la protection contre les marchés baissiers.

FPG d'obligations mondiales Purpose de l'Empire Vie

Ce nouveau fonds investit dans le FNB d'obligations mondiales Purpose, qui est sous‑conseillé par Neuberger Berman. Il offre aux personnes investisseuses une plus grande diversification des revenus fixes mondiaux et la possibilité d'une appréciation du capital à mesure que les taux d'intérêt continuent à évoluer.

Les fonds distincts de l'Empire Vie permettent aux personnes investisseuses de participer aux marchés avec la tranquillité d'esprit de savoir que leur patrimoine est protégé de façon à pouvoir être transmis efficacement à leurs proches.

« Les FPG Portefeuille FNB Vanguard de l'Empire Vie offrent aux personnes investisseuses un moyen efficace et rentable de bâtir et de planifier leur avenir financier, affirme Steve Pong, vice-président principal et chef de l'exploitation, Assurance et Placements. Avec l'ajout du nouveau FPG américain de croissance de l'Empire Vie et du FPG d'obligations mondiales Purpose de l'Empire Vie, les personnes investisseuses peuvent maintenant accroître leur exposition à ces marchés afin d'alimenter le potentiel de croissance future. »

Ces six nouveaux fonds distincts, combinés aux six fonds lancés au printemps, offrent aux personnes investisseuses ainsi qu'aux conseillères et aux conseillers un plus grand choix et une souplesse accrue en matière de planification de la sécurité financière.

Pour en apprendre plus, communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère ou visitez le empire.ca/fr.

MD Empire Vie et le logo de l'Empire Vie constituent des marques déposées de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques de la personne titulaire de contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire la brochure documentaire, le contrat et l'aperçu du fonds avant d'investir. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Au sujet de l'Empire Vie

Fondée en 1923 et filiale de E-L Financial Corporation Limited, l'Empire Vie offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 juin 2024, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,6 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La société est le gestionnaire de portefeuille de certains des fonds distincts de l'Empire Vie.

SOURCE L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie

Personne-ressource : Sherif Farid, Directeur, Marketing, Placements. 289 983-9317. [email protected]; www.empire.ca