L'élargissement de la route 337 à Terrebonne (secteur La Plaine) est terminé

TERREBONNE, QC , le 4 nov. 2024 /CNW/ - La députée des Plaines, Mme Lucie Lecours, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, ainsi que le maire de Terrebonne, M. Mathieu Traversy, annoncent que les travaux d'élargissement de la route 337 (boulevard Laurier), entre les rues Rodrigue et Guillemette, à Terrebonne, sont terminés. L'asphaltage final de la route sera achevé dans quelques jours, et des interventions touchant les circuits électriques des feux de circulation et des systèmes d'éclairage seront réalisées d'ici quelques semaines.

Amorcé en juin 2023, ce projet permet d'améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur en faisant passer la route 337 de deux à quatre voies entre les rues Rodrigue et Sylvie, et de deux à trois voies entre les rues Sylvie et Guillemette. Par ailleurs, la sécurité des usagers de la route a été renforcée grâce au réaménagement de plusieurs intersections et à l'ajout d'un îlot central avec lampadaires. Un trottoir, financé en partie par la Ville de Terrebonne, a également été ajouté du côté est du boulevard Laurier.

Ce projet est estimé à environ 35 M$ et faisait l'objet d'une entente de collaboration entre le ministère des Transports et de la Mobilité durable et la Ville de Terrebonne. Des travaux de parachèvement (ex. : interventions sur les systèmes électriques) suivront dans les prochains mois, mais ne devraient pas entraîner d'entraves majeures sur la route 337.

« Il était primordial pour notre gouvernement d'intervenir pour renforcer la sécurité sur la route 337, notamment en y ajoutant un trottoir pour favoriser le transport actif et en y aménageant des voies de virage à droite. Ces modifications permettront par ailleurs de réduire la congestion dans le secteur. Nous sommes déterminés à rendre nos routes plus fluides et plus sécuritaires, pour tous les usagers de la route et dans toutes les régions du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis fière que l'élargissement de la route 337, qui devait être réalisé depuis longtemps, se soit enfin concrétisé. C'est le fruit de nombreux efforts, et je suis heureuse d'avoir contribué à sa réalisation. Avec ce projet, nous améliorons non seulement la fluidité de la circulation, mais surtout la sécurité des citoyens et des automobilistes. Grâce à une bonne coordination par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, l'échéancier des travaux a été respecté. »

Lucie Lecours, députée des Plaines

« Je suis fier de voir se concrétiser l'élargissement de la 337, un projet qui était très attendu, et ce, depuis fort longtemps. J'aimerais remercier les citoyens et les commerçants pour leur patience, particulièrement pendant les différentes phases de travaux. Je remercie aussi le gouvernement du Québec ainsi que notre députée du secteur, madame Lucie Lecours, pour sa collaboration dans ce dossier. La 337 est la porte d'entrée du secteur La Plaine et c'est une route très achalandée. Son élargissement permettra à nos citoyens de circuler de façon plus fluide, pour les automobilistes, et plus sécuritaire, pour les piétons. »

Mathieu Traversy, maire de Terrebonne

Faits saillants

Concrètement, les travaux comprennent :

L'élargissement de la route entre les rues Rodrigue et Guillemette;

Le réaménagement des intersections, dont l'ajout d'une voie de virage à droite à certaines d'entre elles;

L'ajout d'un îlot central avec lampadaires;

Le remplacement d'un ponceau;

Le resurfaçage de la route 337;

L'ajout d'un trottoir, financé en partie par la Ville.

