QUÉBEC, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Plus de 1 300 enseignants, professionnels, gestionnaires du réseau et étudiants en éducation ont participé à la 7e édition de la Journée du numérique en éducation vendredi dernier. Grâce à plus de 50 conférences et ateliers, les participants ont pu renforcer leur compétence numérique et découvrir de nouvelles façons d'intégrer le numérique à leur pratique.

Cette édition s'est ouverte avec une conférence très appréciée sur l'éducation de demain, animée par Catherine Mathys, spécialiste de l'analyse des transformations technologiques d'un point de vue sociologique. En explorant les tendances qui façonneront l'école d'ici 2040, comme l'intelligence artificielle, la conférencière a invité les participants à réfléchir à la place de l'humain dans un monde de plus en plus numérique.

La journée a été marquée par des activités variées, dont un atelier sur la valeur ajoutée de l'écriture numérique, présentant des stratégies de révision et de correction dans des applications de traitement de texte, ou encore une initiation aux cartes conceptuelles, permettant de mieux structurer et communiquer les idées. Parmi les autres thèmes abordés, notons les récits interactifs, les enjeux entourant l'utilisation des écrans par les jeunes, l'intelligence artificielle générative, le bien-être numérique, le développement de la littératie numérique par le jeu, la modélisation et l'impression 3D.

La Journée du numérique en éducation figure parmi les trois activités de formation continue les plus populaires au Québec pour le développement de la compétence numérique. Les résultats des sondages auprès des participants des deux dernières années reflètent d'ailleurs des niveaux de satisfaction supérieurs à 90 %.

Ce que les participants retiennent de cette édition

« C'est une formation d'actualité et qui est très pertinente. Merci beaucoup de nous outiller en matière de technologies de pointe. »

« Merci pour le grand professionnalisme des conférenciers, pour le partage d'outils vraiment efficaces et pour l'organisation efficiente. »

« J'ai beaucoup apprécié les trois présentations. Vous avez bien fait valoir les possibilités du numérique liées à la rétroaction… beaucoup d'outils efficaces pour encourager les jeunes à écrire. Merci! Très intéressant et professionnel. »

« La conférence d'ouverture était tout simplement WOW! »

« Merci d'avoir contribué au développement de mes compétences sur le numérique, à mes réflexions, à ma connaissance de nouvelles ressources techniques et humaines! Bravo à vous pour toute cette organisation! »

