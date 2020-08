L'édition scolaire de Tap'Touche encore améliorée

Tap'Touche reconnait et encourage plus que jamais les efforts, l'assiduité et la persévérance des élèves. Ceux-ci obtiennent désormais une médaille d'or lorsqu'ils parviennent à battre le résultat d'une activité déjà effectuée. Pour mettre en valeur leurs exploits, 20 nouveaux badges s'ajoutent aux quelque 50 offerts actuellement. Une toute nouvelle option permet d'activer des effets sonores distinctifs pour souligner un objectif atteint ou un record fracassé. Et les statistiques de performance changent de couleur en temps réel afin d'indiquer l'atteinte ou non des objectifs de précision et de vitesse; les élèves peuvent ainsi ajuster leurs efforts en conséquence.

Tap'Touche accueille désormais les élèves dans un écran dynamique dont les pavés changent selon leur parcours. En plus d'offrir un raccourci, ces pavés indiquent le nombre d'activités réalisées, permettant aux élèves d'apprécier leur progression. Cet encadrement personnalisé se traduit également par des conseillers plus vigilants. En effet, ces personnages que choisissent les élèves afin de les accompagner dans leur formation ne se limitent plus à des encouragements. En fonction des progressions observées, ils recommandent certains aspects bien précis du parcours pédagogique offert par Tap'Touche. À titre d'exemple, une élève qui aurait terminé plusieurs exercices pourrait être invitée, selon sa progression, à entreprendre des activités de perfectionnement.

Pour les enseignants, deux nouveaux onglets ont été ajoutés dans la fiche de l'élève pour leur permettre d'identifier aisément les activités qu'il n'a pas encore réalisées. Ils ont même accès au diagramme de progression par étape. Enfin, le mode sombre, dont l'utilisation diminue l'éblouissement produit par l'écran ainsi que la fatigue oculaire qui en résulte, est introduit comme variante d'affichage. En présence d'un handicap visuel, le texte blanc sur fond sombre peut également s'avérer plus facile à lire.

Les établissements scolaires abonnés à Tap'Touche profitent dès aujourd'hui de ces nouveautés, fraichement déployées mondialement. Plusieurs d'entre elles figurent aussi maintenant dans les éditions personnelle et familiale de Tap'Touche.

En activité depuis 1993, Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

Source : Druide informatique inc., www.druide.com

SOURCE Druide informatique inc.

Renseignements: Jean-Guillaume Dumont, [email protected], 514-484-4998

Liens connexes

http://www.druide.com/