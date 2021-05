Le salon, dont le thème est « New Situations, New Growth Drivers and New Opportunities » a été créé pour servir de tremplin favorisant la coopération internationale de façon systématique et efficace. La plateforme présentera les réalisations d'entreprises multinationales qui ont adopté de nouveaux facteurs de croissance compte tenu du nouveau paysage des marchés mondiaux, ainsi que les nouvelles technologies et nouveaux produits d'entreprises chinoises et mondiales de premier plan. Une section spéciale mettra en lumière les avantages industriels et les possibilités d'affaires de la province du Shandong.

Le salon mettra l'accent sur l'offre de produits et les technologies des 500 plus grandes entreprises du monde et de la Chine, ainsi que sur les chefs de file, licornes et gazelles de différents secteurs et leurs projets communs. Les expositions couvrent de nombreux secteurs, dont ceux de la fabrication intelligente, des innovations technologiques et des produits de mode de vie haut de gamme. Plus de 600 entreprises de plus de dix pays et régions, dont l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Suisse et les États-Unis, ont présenté une demande d'adhésion au salon. Parmi celles-ci, mentionnons Festo, une entreprise américaine, Sika, une entreprise suisse, Jetway Technologies, de Singapour et les entreprises Zhejiang Geely Holding Group, GCL Group, Inspur et Huawei New Energy de Chine.

Le salon présentera une riche gamme de technologies de pointe, y compris les meilleures machines intelligentes de découpe par laser à très haute puissance de l'entreprise italienne Penta Laser, ainsi que le premier système 5G à très grande fiabilité pour les mines du Shandong Energy Group. Le système intelligent de soins aux personnes âgées de l'entreprise japonaise Health Solution sera présenté en primeur mondiale, tandis que l'entreprise allemande Continental AG organisera une tournée de présentation en ligne pour ses nombreuses gammes de produits. En outre, en réponse à l'objectif avoué de la Chine d'atteindre un pic d'émissions de dioxyde de carbone et d'atteindre la carboneutralité, le Shandong Heavy Industry Group présentera ses solutions de calibre mondial, notamment des camions à gros tonnage à automobiles à hydrogène et des piles à combustible.

Le salon de cette année offrira des activités hors ligne et en ligne. L'espace d'exposition hors ligne de 23 000 m2 sera réparti entre les pavillons Multinationals, Shandong et Entreprise. L'exposition en ligne, qui sera divisée entre les galeries Shandong et Entreprise, permettra à quelque 500 exposants de présenter leurs marchandises. De plus, 100 tournées de présentation et activités de jumelage en ligne auront lieu en même temps que le salon.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1520525/2021.jpg

SOURCE Information Office of the People's Government of Shandong Province

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Pearl Liu, [email protected], +86-13910966131