L'écrivain Mario Brassard reçoit le Prix du CALQ - Créateur de l'année dans Lanaudière

À propos de Mario Brassard Mario Brassard est un écrivain résidant à Notre-Dame-de-Lourdes, dans Lanaudière. Il se consacre à la fois à la poésie et à la littérature jeunesse. Il a publié sept livres, majoritairement salués par des nominations et des récompenses. Ainsi, en 2012, il a remporté le Prix jeunesse des Libraires pour La saison des pluies, puis le prix du CALQ - Œuvre de l'année dans Lanaudière et le prix Émile-Nelligan pour son recueil de poésie Le livre clairière . En 2018, il a décroché le Prix littéraire du Gouverneur général pour son livre jeunesse Ferdinand F., 81 ans, chenille ainsi que le prix de la poésie de Radio-Canada pour sa suite Seconal . Ses ouvrages de poésie sont publiés aux Éditions les Herbes rouges et ses livres pour la jeunesse chez Soulières Éditeur.

« Les membres du jury du Conseil ont été impressionnés par la grande qualité littéraire de l'écrivain Mario Brassard, dans les deux genres très différents qu'il emprunte. L'approche sensible avec laquelle il aborde des thèmes riches et son écriture authentique, imagée et accessible ont également été soulignés. L'écrivain a connu une année 2018 exceptionnelle qui lui vaut cet honneur aujourd'hui. » (Extrait des commentaires du jury)

Les finalistes

Les finalistes à ce prix étaient les artistes en arts visuels Stéphanie Lagueux et Hélène Roy.

La mission du Conseil des arts et des lettres du Québec

Depuis 25 ans, le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres artistiques et littéraires marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger.

Culture Lanaudière, au cœur de la vie culturelle lanaudoise

Depuis 40 ans, Culture Lanaudière s'est imposé comme un interlocuteur solide et représentatif du milieu culturel lanaudois. Il rassemble plus de 300 membres (artistes, artisans, travailleurs et organismes culturels) dans Lanaudière. Sa présence active dans le milieu et la reconnaissance de l'impact culturel comme pilier de développement ont permis le développement de diverses alliances avec de multiples partenaires provenant des secteurs privé, institutionnel, municipal et communautaire. La mission première de Culture Lanaudière est d'optimiser la professionnalisation des artistes et des organismes culturels inscrits dans le mode de développement durable.

