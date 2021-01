L'écrivain Guy Lalancette reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Nord-du-Québec

« Écrivain passionné et persévérant, Guy Lalancette contribue avec ses œuvres à faire rayonner sa région, tout en s'y impliquant à travers de nombreuses présentations et rencontres. Son dernier roman Les cachettes , publié en janvier 2020, présente un heureux mélange de thriller psychologique et de roman policier. L'auteur y pose un regard sensible sur l'enfance », ont rapporté les membres du jury du Conseil.

Biographie de Guy Lalancette

Natif du petit village de Girardville au Saguenay-Lac-Saint-Jean, onzième enfant d'une famille nombreuse, Guy Lalancette adopte très tôt la lecture comme un refuge. Après une carrière comme enseignant en expression dramatique à Chibougamau, il publie son premier roman Il ne faudra pas tuer Madeleine encore une fois (1999), et depuis, se consacre entièrement à l'écriture. En vingt ans, il a publié six romans et un récit chez Groupe Ville-Marie Littérature (VLB Éditeur, L'Hexagone et Typo). Sa feuille de route compte notamment Un amour empoulaillé (2004) finaliste au prix du Gouverneur général du Canada et au prix littéraire France-Québec, La conscience d'Éliah (2009), finaliste au Prix des cinq continents de la francophonie, Le bruit que fait la mort en tombant (2010), lauréat du prix Récit du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Les yeux du père (2011) finaliste au prix littéraire France-Québec et lauréat du prix Roman du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Membre du Répertoire culture-éducation du gouvernement du Québec, Guy Lalancette a réalisé plusieurs conférences dans les écoles du Nord-du-Québec et du Saguenay─Lac-Saint-Jean pour parler de son travail. Il est membre actif de l'Union des écrivaines et des écrivains québécois et de l'Association Écrivain(e)s de la Sagamie. Une capsule vidéo dressant le portrait du lauréat sera disponible prochainement sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Un appel de candidatures sera lancé dans les prochains jours aux artistes et écrivain(e)s du Nord-du-Québec pour la prochaine remise du prix du CALQ - Artiste de l'année. Les détails seront communiqués sur le site internet du Conseil.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

L'Administration régionale Baie-James

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au développement régional. À ce titre, elle est l'interlocutrice privilégiée auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et, le cas échéant, donne des avis au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Également, elle établit des ententes avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

