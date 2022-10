L'écoresponsabilité comme nouvelle orientation du Soutien à la mission des organismes artistiques

QUÉBEC, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec annonce que l'écoresponsabilité fera partie de la prochaine inscription du programme de Soutien à la mission, prévue au 1er février 2024. En effet, le Conseil vise à ce que son prochain cycle de financement (2024-2028) soit l'occasion pour les organismes soutenus de poser des gestes concrets en matière d'écoresponsabilité. Ainsi, les organismes qui souhaitent déposer à la mission en 2024 s'engageront à :

L'écoresponsabilité sera une nouvelle orientation du programme Soutien à la mission du Conseil des arts et des lettres du Québec. (Montage photo: CALQ) (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

s'inscrire à la plateforme Creative Green et à produire, avec la collaboration et l'accompagnement du Conseil québécois des événements écoresponsables (CQEER), le détail des données relatives à leur empreinte carbone;

adopter un plan d'action en matière de développement durable incluant une composante écoresponsable.

De plus, un critère d'évaluation lié à l'écoresponsabilité sera intégré au prochain cycle de Soutien à la mission. Les détails concernant ce critère seront dévoilés au cours des prochains mois.

« Les consultations menées par notre équipe au courant des derniers mois démontrent que le milieu est très attentif aux enjeux environnementaux et que plusieurs organisations artistiques ont adopté ou ont l'intention d'adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. L'intégration de l'écoresponsabilité comme critère d'évaluation dans nos programmes s'inscrit dans une démarche qui vise un changement durable pour et par le milieu, par le biais d'actions tangibles. » - Anne-Marie Jean, présidente-directrice générale du Conseil

Accompagnement des organismes

Depuis le 19 septembre dernier, une quarantaine d'organismes soutenus à la mission en 2022-2023 sont à évaluer l'impact de leurs actions sur l'environnement (tournées, festivals, salles de réunion, décors, etc.) dans le cadre d'un projet d'accompagnement par le CQEER.

Cette cohorte utilise les outils Creative Green, qui permettent de documenter l'empreinte carbone de l'ensemble de leurs activités artistiques en identifiant les principales sources d'émissions. Avec les résultats obtenus, les organismes qui participent au projet pourront se fixer des objectifs de réduction.

Les organismes actuellement soutenus à la mission au Conseil et qui sont déjà inscrits sur la plateforme Creative Green sont par ailleurs invités à rejoindre le projet pilote.

Quelques places sont encore disponibles pour les organismes qui souhaiteraient faire partie de la cohorte et commencer à adapter leurs pratiques.

Pour joindre le projet pilote, les organismes sont invités à remplir ce formulaire et à l'envoyer avant le 15 novembre à l'adresse [email protected].

Le Conseil appuie financièrement le CQEER en 2022-2023 afin d'offrir un accompagnement personnalisé aux organismes inscrits à ce projet pilote, dans un objectif global de diminution de l'empreinte carbone du milieu culturel.

L'écoresponsabilité comme orientation transversale

En juin 2022, le Conseil publiait son quatrième Plan d'action de développement durable, lequel représente la première pierre d'assise d'un ambitieux virage vert qui s'orchestrera à travers tous les programmes du Conseil dans les prochaines années. Le plan fait notamment état d'une action spécifique quant à l'augmentation de la part des programmes incluant des critères de durabilité.

Cette volonté s'est récemment matérialisée par la mise sur pied de deux appels à projets avec pratiques écoresponsables : l'un destiné aux organismes de la collectivité de l'île de Montréal, dont les résultats ont récemment été annoncés, et l'autre aux organismes et artistes de la Ville de Québec, pour lequel l'inscription est en cours jusqu'au 15 novembre.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Chaque année, le Conseil appuie financièrement quelque 1500 artistes et 800 organismes artistiques à but non lucratif, contribuant ainsi à l'expression d'une culture vivante et accessible partout au Québec. Il encourage des œuvres artistiques et littéraires phares qui inspirent la fierté des citoyennes et des citoyens, nourrissent notre culture et surtout, l'imprègnent au-delà du temps.

