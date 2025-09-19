L'Écoquartier Louvain passe à l'action : cession de terrain, lancement des travaux et 323 logements abordables en vue

La Fiducie d'utilité sociale : un levier pour construire plus de logements abordables

Créée en septembre 2025 par la Société de développement Écoquartier Louvain (SDÉL) et Solidarité Ahuntsic, la FUSÉL a pour mission d'acquérir, de développer, de protéger, de mettre en valeur et d'animer l'Écoquartier Louvain. Elle veille à la pérennité des usages et des valeurs du site, notamment l'abordabilité des logements, l'inclusion sociale, la participation citoyenne et l'écocitoyenneté.

Une emphytéose de 70 ans a été conclue avec la SPAR pour le développement de 323 logements abordables sur le terrain cédé. Dans ce cadre, la SPAR s'engage à adhérer à la Charte de l'Écoquartier, qui prévoit notamment la formation des locataires à l'écocitoyenneté et le respect des principes de développement durable portés par la communauté.

Afin de faciliter la réalisation du projet, la Ville a réalisé la décontamination du terrain avant sa cession. Elle a aussi octroyé en août dernier un contrat à Pronex Excavation afin de desservir le site en infrastructures souterraines. Le chantier d'infrastructures débutera la semaine prochaine et celui du projet résidentiel de la SPAR débutera plus tard cet automne.

« L'Écoquartier Louvain, c'est la preuve vivante qu'une ville peut bâtir autrement, avec et pour sa communauté. Dans un contexte où les coûts de construction explosent, la cession gratuite du terrain par la Ville devient un levier essentiel pour rendre possible un projet de logements 100 % abordables. Grâce à la Fiducie d'utilité sociale, nous gardons ce terrain hors du marché spéculatif et le consacrons à une mission collective, durable et solidaire. C'est une réponse audacieuse aux défis de notre époque », a souligné le vice-président du comité exécutif responsable des finances et de l'évaluation foncière, de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais.

« L'Écoquartier Louvain Est incarne pleinement notre vision d'un développement urbain durable, solidaire et inclusif. En cédant ce terrain à la Fiducie d'utilité sociale, nous réaffirmons notre engagement à bâtir un quartier où l'abordabilité, l'inclusion et l'écocitoyenneté deviennent des réalités concrètes. Ce projet n'est pas seulement un chantier, il est une promesse tenue envers notre population. Je suis fière de voir l'Écoquartier Louvain prendre vie grâce à l'engagement de partenaires passionnés et de citoyens mobilisés. C'est une grande fierté pour notre arrondissement, et un modèle inspirant pour l'ensemble de la métropole », a affirmé la présidente du comité exécutif, responsable des infrastructures, des immeubles et du maintien des actifs et mairesse de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier.

« La création de la Fiducie d'utilité sociale de l'Écoquartier Louvain constitue une grande première à Montréal. Elle est l'aboutissement d'une longue mobilisation citoyenne, engagée depuis 2009 pour obtenir, développer et protéger ce vaste terrain de la spéculation. En confiant ce terrain à la Fiducie, la Ville pose un geste novateur qui témoigne de sa confiance. Grâce à cette première fiducie, nous disposons d'un outil collectif garantissant à perpétuité un écoquartier inclusif, solidaire, écologique et abordable », a déclaré Carole Brousseau, présidente de la Société de développement Écoquartier Louvain.

« Cette cession de terrain par la Ville de Montréal marque une étape importante dans ce projet de revitalisation urbaine. La Société du Patrimoine Angus Résidentielle pourra ainsi démarrer sous peu le chantier des 323 logements abordables dans le quartier Ahuntsic-Cartierville. Nous sommes heureux de pouvoir réaliser des logements de qualité qui accueilleront familles, jeunes et aînés désirant s'installer sur le long terme dans un milieu réfléchi pour optimiser la qualité de vie de ses habitants », a ajouté Christian Yaccarini, président et chef de la direction, Société de développement Angus.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Chantier Montréal abordable et illustre l'engagement de la Ville à soutenir des initiatives structurantes pour un avenir inclusif et durable.

