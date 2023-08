VICTORIAVILLE, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - le 17 août 2023 - Après plusieurs années de recherche et d'innovation, l'entreprise Bituméco utilise du verre recyclé dans le nouveau pavage apposé sur trois rues de Victoriaville. En effet, le nouveau pavage utilisé sur les rues Cantin, Cartier et Blier contient du verre recyclé. Unique au Québec, ce procédé est appelé à prendre de l'expansion.

Sur la photo, de gauche à droite, Frédérik Boisvert (Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région et Cité de l’innovation circulaire et durable), Claude Charland (Bituméco), Antoine Tardif (maire de Victoriaville), Thomas Verville (Bituméco), Yves Arcand (Ville de Victoriaville), Sophie Séguin-Lamarche (directrice du Bureau du développement durable de la Ville de Victoriaville) et Joël Lambert (Service des infrastructures de la Ville de Victoriaville) (Groupe CNW/Ville de Victoriaville)

« Encore une fois, Victoriaville innove et déploie l'économie circulaire et durable sur son territoire. Seulement en 2023, 160 tonnes de verre concassé sera intégré au pavage de trois rues, permettant ainsi de revaloriser une matière qui aurait été autrement enfouie. Cette innovation illustre bien notre volonté au conseil municipal : être leader du développement durable et soutenir l'économie circulaire dans notre région », explique Antoine Tardif, président de la Corporation de développement économique et maire de Victoriaville.

Issu d'un partenariat réalisé entre Excavations Marchand, Gaudreau Environnement et Gesterra, l'entreprise Bitumeco voit ses efforts se concrétiser par ce nouveau pavage. « Nous remplaçons 10 % du sable contenu dans le nouveau pavage par du verre concassé. Déjà, on constate une meilleure adhérence avec le verre. Cette réalisation concrète est rendue possible grâce à l'implication de partenaires, mais également de la Ville dont la participation permet de continuer d'innover », ajoute le porte-parole de Bituméco, Claude Charland.

« Victoriaville et sa région est le leader du développement durable et nous deviendrons la première économie circulaire au pays. Ce partenariat établi entre Bituméco et la Ville de Victoriaville reflète cette volonté. L'asphalte écologique incarne bien notre vision de l'économie circulaire alors qu'une entreprise met une matière sans valeur, le verre concassé, à la portée d'une entreprise qui peut l'intégrer comme matière première à son produit fini », explique le directeur général de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région et directeur général intérimaire de la Cité de l'innovation circulaire et durable, Frédérik Boisvert.

Au cours des derniers jours, la rue Cantin située dans le parc industriel Fidèle-Édouard-Alain de Victoriaville a fait l'objet d'un nouveau pavage intégrant le verre recyclé. Le nouveau procédé d'asphalte contenant du verre recyclé a fait l'objet d'une importante série d'essais et respecte les normes les plus sévères exigées pour le pavage des rues.

SOURCE Ville de Victoriaville

